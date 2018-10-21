نيويورك تايمز: السعودية شكلت جيشا إلكترونيا بمساعدة جاسوس داخل تويتر

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن السعودية نشرت جيشا على الإنترنت لمواجهة الصحفي جمال خاشقجي وغيره من منتقدي المملكة على تويتر.

التفاصيل:

قالت الصحيفة أمس إن جهود الهجوم على خاشقجي وغيره من السعوديين ذوي التأثير وتأليب الرأي العام عليهم عبر خدمة "تويتر" شملت تشكيل ما يطلق عليه تعبير "لجنة إلكترونية" مقرها الرياض بالتعاون مع من يشتبه بأنه جاسوس داخل شركة تويتر جندته المملكة لمراقبة حسابات المستخدمين.

قال مسؤولون سعوديون إن خاشقجي الكاتب في صحيفة واشنطن بوست توفي إثر شجار داخل قنصلية المملكة في اسطنبول؛ لكن مسؤولين أتراكا قالوا إن الصحفي اغتيل وقُطعت أوصاله على يد قوات الأمن السعودية.

ذكرت صحيفة تايمز أن ناشطين سعوديين دشنوا في عام 2010 حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمضايقة المنتقدين للسعودية.

نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين قولهم إن سعود القحطاني، وهو أحد مستشاري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو من وضع استراتيجية هذه الحملة.

سعود القحطاني هو أحد خمسة مسؤولين أعفاهم الملك سلمان بعد الجدل الذي أثير بشأن قضية خاشقجي.

نشرت نيويورك تايمز التقرير بعنوان "صناع الصورة في السعودية: جيش من متصيدي الإنترنت، وموظف مطرود من تويتر"، وأشار إلى أن مهاجمي الصحفي الراحل جمال خاشقجي على الإنترنت كانوا جزءا من جهود واسعة بذلها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومستشاروه لإسكات المنتقدين داخل المملكة وخارجها.

أوردت الصحيفة تسريبات تتحدث عن المهندس السعودي علي آل زبارة الذي انضم إلى شركة تويتر عام 2013، وترقى في المناصب الهندسية حتى صار مخولا بالاطلاع على المعلومات الشخصية للمستخدمين.

أشار التقرير إلى أن آل زبارة كان مقربا من عملاء المخابرات السعودية الذين أقنعوه بالتجسس على عدة حسابات في تويتر لصالحهم، ثم أوقفته إدارة تويتر عن العمل وفتحت استجوابا وأجرت تحليلا جنائيا قبل أن تطرده عام 2015، فتوجه إلى السعودية وأصبح مديرا لمؤسسة "مسك" التي يشرف عليها محمد بن سلمان شخصيا.

مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية المعروفة -اختصارا بمؤسسة "مسك" الخيرية- تصف نفسها بأنها مؤسسة غير ربحية أنشأها ولي العهد في مارس/آذار 2011، وتهدف لنشر الثقافة والاهتمام بالتعليم وتنمية مهارات القيادة وتعدد وسائل الإعلام.

اتهامات لـ"تويتر"

رفضت تويتر التعليق على هذا التقرير ولم يرد ممثل للسفارة السعودية في واشنطن على طلب "رويترز" للتعليق.

دعت مؤسسة "سكاي لاين" شركة تويتر إلى تحمل مسؤولية اعتقال السعودية مدونين معارضين إثر اختراق حساباتهم من المهندس السعودي علي آل زبارة، الذي كان يعمل في تويتر ويتجسس لصالح سلطات بلاده.

قالت سكاي لاين، وهي مؤسسة حقوقية تتخذ من ستوكهولم مقرا لها -في بيان- إن ما جرى الكشف عنه في نيويورك يمثل وصمة عار في تاريخ تويتر، لأن ذلك قاد إلى اعتقال مدونين سعوديين، مؤكدة أنه يتوجب على تويتر ممارسة كافة الضغوط على السلطات السعودية للإفراج عنهم.

المعارض السعودي عمر بن عبد العزيز علق عبر تويتر على تقرير نيويورك تايمز قائلا:

هذه المؤسسة التي تروج لرؤية ٢٠٣٠ وتحاول الترويج للإبداع كما تزعم تعطي الخونة والمخترقين أماكن هامة وحساسة ويتولوا ملفاتها .. رؤية تقوم على السفاحين والجزارين والهكرز !! علي آل زبارة خان أمانته بتويتر وسرب المعلرمات وتجسس .. هذه الشخصيات المحبذة عند #مبس #فضيحه_مسك_الخيريه pic.twitter.com/ANjWkS0wqs — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) October 20, 2018

الناشط السعودي المقيم في كندا اشتهر مؤخرا بتعرضه للتجسس من قبل السعودية، قال إن على شركة تويتر واجب أخلاقي تجاه ضحايا تلك الاختراقات، لأنها تسترت على مخالفات آل زبارة وعرّضت العديد من النشطاء للسجن.

