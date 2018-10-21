نيويورك تايمز: السعودية شكلت جيشا إلكترونيا بمساعدة جاسوس داخل تويتر

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن السعودية نشرت جيشا على الإنترنت لمواجهة الصحفي جمال خاشقجي وغيره من منتقدي المملكة على تويتر.
رفضت تويتر التعليق على هذا التقرير ولم يرد ممثل للسفارة السعودية في واشنطن على طلب "رويترز" للتعليق.
دعت مؤسسة "سكاي لاين" شركة تويتر إلى تحمل مسؤولية اعتقال السعودية مدونين معارضين إثر اختراق حساباتهم من المهندس السعودي علي آل زبارة، الذي كان يعمل في تويتر ويتجسس لصالح سلطات بلاده.
قالت سكاي لاين، وهي مؤسسة حقوقية تتخذ من ستوكهولم مقرا لها -في بيان- إن ما جرى الكشف عنه في نيويورك يمثل وصمة عار في تاريخ تويتر، لأن ذلك قاد إلى اعتقال مدونين سعوديين، مؤكدة أنه يتوجب على تويتر ممارسة كافة الضغوط على السلطات السعودية للإفراج عنهم.
المعارض السعودي عمر بن عبد العزيز علق عبر تويتر على تقرير نيويورك تايمز قائلا:
هذه المؤسسة التي تروج لرؤية ٢٠٣٠ وتحاول الترويج للإبداع كما تزعم تعطي الخونة والمخترقين أماكن هامة وحساسة ويتولوا ملفاتها ..
رؤية تقوم على السفاحين والجزارين والهكرز !!
علي آل زبارة خان أمانته بتويتر وسرب المعلرمات وتجسس .. هذه الشخصيات المحبذة عند #مبس #فضيحه_مسك_الخيريه pic.twitter.com/ANjWkS0wqs
— عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) October 20, 2018
الناشط السعودي المقيم في كندا اشتهر مؤخرا بتعرضه للتجسس من قبل السعودية، قال إن على شركة تويتر واجب أخلاقي تجاه ضحايا تلك الاختراقات، لأنها تسترت على مخالفات آل زبارة وعرّضت العديد من النشطاء للسجن.
حسب تقرير @nytimes فإن شركة ماكنزي@McKinsey أعدت تقريرا سريا لحكومة #مبس عن ردود فعل الشعب السعودي الساخطة من القرارات الاقتصادية وخلصت فيه إلى ٣ أسماء تقود حملات سلبية بالتويتر @AlkamiK ( تم اعتقاله ) – @oamaz7 ( تم اعتقال إخوته واختراق جهازه ) وحساب آخر وهمي اسمه أحمد ( حذف ) ! pic.twitter.com/fkZVbMzwGY
— عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) October 20, 2018