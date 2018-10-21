نائب الرئيس الأمريكي السابق: لا أحد يحضر منشار عظم إلى شجار

انتقد نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تعامل الرئيس دونالد ترمب مع حادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واصفًا إياه بـ"المخجل والخطير".

التفاصيل:

جاء ذلك في تصريحات نقلها أمس موقع مجلة "ماذر جونز" الإخبارية الأمريكية.

بايدن: "يا إلهي! إنه يختلق الأعذار.. على أية حال هل أنتم تعرفون ذلك التعبير: لا تحضر سكينًا إلى قتال بالبنادق؟، حسنًا لا أحد يحضر منشار عظم إلى شجار. ماذا يجري هنا؟ إنه لأمر مخجل، بل حتى خطير أيضًا".

بايدن مشيرا إلى إدارة ترمب: "هم يقوضون سمعتنا الأخلاقية في جميع أنحاء العالم"، وفق الموقع ذاته.

تصريحات بايدن جاءت ردًا على تصريح ترمب أن "الإعلان السعودي عما جرى لخاشقجي خطوة جيدة وله مصداقية".

خلفيات: