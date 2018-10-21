البث الحي
سياسة

نائب الرئيس الأمريكي السابق: لا أحد يحضر منشار عظم إلى شجار

جو بايدن نائب الرئيس الأميريكي السابق
جو بايدن نائب الرئيس الأميريكي السابق
21/10/2018

انتقد نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تعامل الرئيس دونالد ترمب مع حادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واصفًا إياه بـ"المخجل والخطير".

التفاصيل:
  • جاء ذلك في تصريحات نقلها أمس موقع مجلة "ماذر جونز" الإخبارية الأمريكية.
  • بايدن: "يا إلهي! إنه يختلق الأعذار.. على أية حال هل أنتم تعرفون ذلك التعبير: لا تحضر سكينًا إلى قتال بالبنادق؟، حسنًا لا أحد يحضر  منشار عظم إلى شجار. ماذا يجري هنا؟ إنه لأمر مخجل، بل حتى خطير أيضًا".
  • بايدن مشيرا إلى إدارة ترمب: "هم يقوضون سمعتنا الأخلاقية في جميع أنحاء العالم"، وفق الموقع ذاته.
  • تصريحات بايدن جاءت ردًا على تصريح ترمب أن "الإعلان السعودي عما جرى لخاشقجي خطوة جيدة وله مصداقية".
خلفيات:
  • أقرت الرياض، بمقتل خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر "شجار" مع مسؤولين عقب دخوله القنصلية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا على خلفية الواقعة.
  • لم توضح السعودية مكان جثمان خاشقجي، كما لم تحدد كيفية مقتله.
  • على إثر ذلك، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
  • وسائل إعلام غربية شككت في الرواية الرسمية السعودية، واعتبرت أنها "تثير الشكوك الفورية"، خاصة أنها أول إقرار للرياض بمقتل خاشقجي، بعد صمت استمر 18 يوما.
المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)