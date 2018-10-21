نائب الرئيس الأمريكي السابق: لا أحد يحضر منشار عظم إلى شجار

انتقد نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تعامل الرئيس دونالد ترمب مع حادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واصفًا إياه بـ"المخجل والخطير".
التفاصيل:
- جاء ذلك في تصريحات نقلها أمس موقع مجلة "ماذر جونز" الإخبارية الأمريكية.
- بايدن: "يا إلهي! إنه يختلق الأعذار.. على أية حال هل أنتم تعرفون ذلك التعبير: لا تحضر سكينًا إلى قتال بالبنادق؟، حسنًا لا أحد يحضر منشار عظم إلى شجار. ماذا يجري هنا؟ إنه لأمر مخجل، بل حتى خطير أيضًا".
- بايدن مشيرا إلى إدارة ترمب: "هم يقوضون سمعتنا الأخلاقية في جميع أنحاء العالم"، وفق الموقع ذاته.
- تصريحات بايدن جاءت ردًا على تصريح ترمب أن "الإعلان السعودي عما جرى لخاشقجي خطوة جيدة وله مصداقية".
خلفيات:
- أقرت الرياض، بمقتل خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر "شجار" مع مسؤولين عقب دخوله القنصلية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا على خلفية الواقعة.
- لم توضح السعودية مكان جثمان خاشقجي، كما لم تحدد كيفية مقتله.
- على إثر ذلك، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
- وسائل إعلام غربية شككت في الرواية الرسمية السعودية، واعتبرت أنها "تثير الشكوك الفورية"، خاصة أنها أول إقرار للرياض بمقتل خاشقجي، بعد صمت استمر 18 يوما.