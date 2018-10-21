ميركل: لن نصدر أسلحة للسعودية مع وجود تساؤلات بشأن خاشقجي

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (الأحد) إن ألمانيا لن تصدر أسلحة للسعودية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

تصريحات ميركل:

ميركل كررت في مؤتمر صحفي، خلال حملة لحزبها في انتخابات محلية، إدانتها السابقة لمقتل خاشقجي بعد أن اعترفت السعودية بمقتله داخل قنصليتها في إسطنبول.

ميركل: ندين هذا العمل بأشد العبارات. وهناك حاجة ملحة لتوضيح ما حدث.

ميركل: أتفق مع كل من يقولون إنه لا يمكن تصدير الأسلحة في الظروف الحالية رغم أن تلك الصادرات محدودة أصلا.

الموقف الألماني:

تتفق تصريحات المستشارة الألمانية مع دعوة وزير خارجية الألماني هايكو ماس (السبت) إلى عدم موافقة بلاده على بيع أسلحة للسعودية لحين اكتمال التحقيقات في ملابسات وفاة الصحفي جمال خاشقجي.

تصريح ماس يمثل تراجعا عن قرار صدر بالموافقة على مبيعات أنظمة مدفعية للرياض وجاء بعد رفض ميركل تفسير السعودية لوفاة الصحفي المعارض داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بوصفه غير مقنع.

ماس قال: "ما دامت التحقيقات جارية وما دمنا لا نعرف ما الذي حدث هناك فلا يوجد ما يدعو لاتخاذ قرارات إيجابية بشأن صادرات الأسلحة للسعودية".

جدير بالذكر أن القرار الذي اتخذته ألمانيا الشهر الماضي بالموافقة على هذه الصفقة التي تعد جزءا من محاولة لتطبيع العلاقات مع السعودية أدى إلى إثارة جدل بسبب تعارضه مع تعهد أعلنته ألمانيا في وقت سابق بعدم بيع أسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.

ميركل قالت في بيان مشترك مع وزير خارجيتها (السبت): "نندد بهذا العمل بأقوى العبارات. نتوقع الشفافية من السعودية بشأن ملابسات موته. المعلومات المتاحة بشأن الأحداث في القنصلية بإسطنبول ليست كافية".

ميركل ووزير الخارجية الألماني عبرا عن التعاطف مع أصدقاء وأقارب خاشقجي وقالا إنه يجب محاسبة المسؤولين عن موته.

وزير الخارجية الألماني قال ردا على سؤال خلال مقابلة في التلفزيون الألماني بشأن ما إذا كان جو كايسر، رئيس شركة سيمنز، سيلغي مشاركته في مؤتمر الاستثمار المقبل في السعودية، مثلما فعل مسؤولون تنفيذيون لشركات أخرى: "إلغاء مشاركة رئيس شركة سيمنز يبعث بالإشارة الصحيحة".

ماس أشار إلى أن إجراء تحقيق تدعمه الأمم المتحدة في وفاة خاشقجي ربما يكون وسيلة لتحسين "موضوعية ومصداقية" أي نتائج يتم التوصل إليها.

تصريحات ميركل وماس، جاءت بعد دعوات من كل الأطياف السياسية (السبت) بضرورة أن تشدد ألمانيا موقفها تجاه الرياض بسبب قضية خاشقجي التي تأتي في وقت غير مناسب لألمانيا التي كانت تحاول تطبيع علاقاتها المضطربة مع السعودية.

خلفية: