ماذا قال خاشقجي في تسجيل صوتي عن ولي العهد السعودي؟

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تسجيلا صوتيا جديدا للصحفي السعودي، جمال خاشقجي، كشف فيه عن تقييمه لنظام الحكم السعودي، وعن غياب الديمقراطية والحريات في السعودية.

ماذا قال خاشقجي؟

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يحرك كل المسائل الاقتصادية والدينية وغيرها في المملكة العربية السعودية بشكل سريع إلى الأمام، ولكن يجب أن نتذكر أن المملكة دولة إسلامية تأسست على ركائز دينية.

السعودية لم تكن دولة علمانية أبدا فلطالما حكمتها الشريعة. في الواقع هي البلد الأخير على وجه الأرض الذي يُحكم وفقا للشريعة. كنا نتباهى بذلك.

الملك فهد كان قد استحدث معادلة مختلفة قائمة على أساسين متوازيين: مملكة دينية وأخرى ليبرالية. غير أن هذا النموذج لم يكن مفيدا كذلك.

محمد بن سلمان حاول أن يحل هذه المشكلة ويجيب على سؤال عمره 100 سنة وهو: أي إسلام نريد؟ وما هو دور الإسلام؟

بن سلمان يتجه نحو نموذج دبي القائم على الحد من تأثير الإسلام، والسماح للناس بحرية اجتماعية أوسع، ولكن من دون الحصول على حريات سياسية.

نحن بعيدون كل البعد عن الديمقراطية، "الديمقراطية" في أمريكا وفنلندا والدنمارك تجعل من القائد شخصًا متواضعًا وتسمح لأي شخص بسيط في الشارع بمساءلة القائد. أمّا قادتنا، فعلى العكس من ذلك، ينظرون إلى أنفسهم على أنهم قادة يعرفون ما هو الأفضل. برأيهم، من مثلنا من الناس الذين يعرقلون عملية الإصلاحات التي أطلقوها.

واشنطن بوست تُكذب رواية السعودية لمقتل خاشقجي:

ناشر صحيفة واشنطن بوست ومديرها العام، فريد رايان، نشر بيانا على صفحته في "تويتر" جاء فيه أن السعودية تقدم بشكل متكرر وشائن كذبة وراء أخرى منذ اختفاء جمال خاشقجي في قنصليتها في إسطنبول، قبل ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

البيان أكد أن السعوديين لا يقدمون دليلا، وبعكس كل الأدلة المتاحة يتوقعون الآن أن العالم سيصدق أن خاشقجي توفي في مشاجرة. معتبرا أن ذلك ليس تفسيرا، ولكنه تغطية على القضية.

البيان: على الرئيس ترمب والكونغرس وقادة العالم المتحضر أن يطلبوا رؤية دليل مثبت.

البيان: لا يمكن السماح للسعوديين بتلفيق حل يحفظ ماء الوجه لفظاعة يبدو أنها ارتكبت بتوجيه من أعلى مستويات الحكم لديهم.

خلفية: