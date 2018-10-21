شاهد| سيناتور أمريكي بارز: ابن سلمان يقف خلف قتل خاشقجي

قال السيناتور الجمهوري البارز بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إنه بحسب التقارير الاستخباراتية التي اطلع عليها فإن محمد بن سلمان يقف خلف قتل خاشقجي.
أبرز تصريحات كوركر لقناة سي إن إن الأمريكية:
- لا نرغب في حاكم خلال الأربعين سنة المقبلة ممن يقودون عمليات مثل مقتل خاشقجي.
- أعتقد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وراء مقتل خاشقجي ويجب أن يكون هناك رد جماعي.
- لا أظن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيساعد ابن سلمان في التستر إذا أظهرت التحقيقات تورطه.
- ابن سلمان ارتكب أخطاء كثيرة منذ وصوله للسلطة.
- نحصل الآن على المعلومات التي نحتاجها ونأمل أن نحصل على التسجيلات التركية.
- لا نصدق الرواية السعودية حول خاشقجي ولا أعتقد أن أحدا يثق بها.