شاهد| سيناتور أمريكي بارز: ابن سلمان يقف خلف قتل خاشقجي

قال السيناتور الجمهوري البارز بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إنه بحسب التقارير الاستخباراتية التي اطلع عليها فإن محمد بن سلمان يقف خلف قتل خاشقجي.

أبرز تصريحات كوركر لقناة سي إن إن الأمريكية: