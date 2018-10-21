شاهد: داعية تونسي يشن هجوما حادا على الشيخ السديس

تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو لداعية تونسي وهو يشن هجوما حادا على خطيب المسجد الحرام عبد الرحمن السديس بعد وصفه ولي العهد السعودي بالشاب الطموح والمُحدَّث الملهم.

التفاصيل:

الداعية التونسي بشير بن حسن، قال ردا على خطبة الجمعة التي ألقاها السديس على منبر الحرم المكي: "منبر المسجد الحرام الذي يجب أن يكون صوتا للحق، وصوتا للمظلومين، لكننا في آخر الزمان، حينما يخرج إمام الحرم، ويصف هذا المعتوه المستبد الطاغية، ويقول إنه "الشاب الطموح المحدث الملهم".

علق الشيخ التونسي قائلا: "المحدث الملهم؟ كذبت، ولعنة الله على الكاذبين".

وصف بشير بن حسن، السديس بأنه "تاجر دين"، قائلا إن "تاجر الدين أقبح ممن تتاجر بفرجها".

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