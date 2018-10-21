شاهد: داعية تونسي يشن هجوما حادا على الشيخ السديس

تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو لداعية تونسي وهو يشن هجوما حادا على خطيب المسجد الحرام عبد الرحمن السديس بعد وصفه ولي العهد السعودي بالشاب الطموح والمُحدَّث الملهم.
التفاصيل:
- الداعية التونسي بشير بن حسن، قال ردا على خطبة الجمعة التي ألقاها السديس على منبر الحرم المكي: "منبر المسجد الحرام الذي يجب أن يكون صوتا للحق، وصوتا للمظلومين، لكننا في آخر الزمان، حينما يخرج إمام الحرم، ويصف هذا المعتوه المستبد الطاغية، ويقول إنه "الشاب الطموح المحدث الملهم".
- علق الشيخ التونسي قائلا: "المحدث الملهم؟ كذبت، ولعنة الله على الكاذبين".
- وصف بشير بن حسن، السديس بأنه "تاجر دين"، قائلا إن "تاجر الدين أقبح ممن تتاجر بفرجها".
خلفيات:
- وصف إمام وخطيب الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالشاب الطموح والمُحدَّث الملهم.
- قال السديس في خطبة الجمعة السابقة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة إن المملكة ماضية في مسيرة التجديد رغم التهديدات والضغوطات.
- بعد الأزمة الدولية التي تواجهها السعودية عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، قال الشيخ السديس إن أية محاولات لما وصفه بالتهديد وإجهاض التجديد محاولات يائسة، وستنعكس سلبا على الأمن والسلام والاستقرار العالمي.
- اعتبر السديس أن محاولات النيل من السعودية – في إشارة إلى الاتهامات الموجهة للسلطات السعودية باغتيال خاشقجي وتقطيع جثته إربا إربا – "فيها استفزاز لمشاعر أكثر من مليار مسلم هي قبلتهم ومحل مناسكهم ومهد رسالتهم ومهوى أفئدتهم".
- أثارت خطبة الشيخ السديس لغطا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وندد كثير من المغردين بما وصفوه استغلالا غير مناسب لمنبر المسجد الحرام حيث قبلة كل المسلمين ومهوى أفئدتهم للترويج لحاكم يواجه تهما بالقتل والتمثيل بجثة أحد مواطنيه.