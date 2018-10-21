شاهد| الجبير: لا نعرف كيف قتل خاشقجي ولا أين جثته

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الأحد إن المسؤولين السعوديين لا يعرفون تفاصيل كيفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية المملكة في اسطنبول ولا مكان جثته.
وقدم الجبير التعازي لأسرة خاشقجي خلال مقابلة أجراها مع قناة فوكس نيوز الأمريكية في أول تصريحات له منذ اختفاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقب دخوله مقر القنصلية السعودي بإسطنبول.
الجبير هو أول مسؤول سعودي كبير يتحدث بشكل رسمي منذ أقر السعوديون أمس السبت بموت خاشقجي، بعدما عرض السعوديون روايات مختلفة للملابسات التي أدت إلى وفاة الصحفي السعودي البارز.