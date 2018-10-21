شاهد| الجبير: لا نعرف كيف قتل خاشقجي ولا أين جثته

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الأحد إن المسؤولين السعوديين لا يعرفون تفاصيل كيفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية المملكة في اسطنبول ولا مكان جثته.

وقدم الجبير التعازي لأسرة خاشقجي خلال مقابلة أجراها مع قناة فوكس نيوز الأمريكية في أول تصريحات له منذ اختفاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقب دخوله مقر القنصلية السعودي بإسطنبول.

أبرز تصريحات الجبير لفوكس نيوز:

مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول كان "خطأ كبيرا وجسيما"

برأ الجبير، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من المسؤولية عن مقتل خاشقجي وقال إن "ولي العهد لم يكن على علم به".

نعكف على العثور على جثة خاشقجي وتحديد ما حدث.

لا نعرف كيف قتل خاشقجي ولا أين جثته.

الملك سلمان مصمم على محاسبة قتلة خاشقجي.

المسؤولون عن هذا الخطأ الفظيع سيحاسبون.

السعوديون سيواصلون تقديم معلومات بشأن مقتل خاشقجي عندنا تكون متاحة.

التقارير المتضاربة عن خروج خاشقجي من القنصلية في تركيا أدت لإجراء التحقيق السعودي.

السعوديون يريدون محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي.

العلاقات السعودية الأمريكية ستتجاوز هذه القضية.

خلفية: