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سياسة

شاهد| الجبير: لا نعرف كيف قتل خاشقجي ولا أين جثته

21/10/2018

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الأحد إن المسؤولين السعوديين لا يعرفون تفاصيل كيفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية المملكة في اسطنبول ولا مكان جثته.

وقدم الجبير التعازي لأسرة خاشقجي خلال مقابلة أجراها مع قناة فوكس نيوز الأمريكية في أول تصريحات له منذ اختفاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقب دخوله مقر القنصلية السعودي بإسطنبول.

أبرز تصريحات الجبير لفوكس نيوز:
  • مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول كان "خطأ كبيرا وجسيما"
  • برأ الجبير، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من المسؤولية عن مقتل خاشقجي وقال إن "ولي العهد لم يكن على علم به".
  • نعكف على العثور على جثة خاشقجي وتحديد ما حدث.
  • لا نعرف كيف قتل خاشقجي ولا أين جثته.
  • الملك سلمان مصمم على محاسبة قتلة خاشقجي.
  • المسؤولون عن هذا الخطأ الفظيع سيحاسبون.
  • السعوديون سيواصلون تقديم معلومات بشأن مقتل خاشقجي عندنا تكون متاحة.
  • التقارير المتضاربة عن خروج خاشقجي من القنصلية في تركيا أدت لإجراء التحقيق السعودي.
  • السعوديون يريدون محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي.
  • العلاقات السعودية الأمريكية ستتجاوز هذه القضية.
خلفية:
  • تختلف تصريحات الجبير مع الرواية الرسمية التي قدمتها السعودية أمس السبت عن مقتل خاشقجي في القنصلية إثر "شجار".
  • تأتي تصريحات الجبير وسط تشكيك دولي في الرواية السعودية الرسمية بشأن مقتل خاشقجي، واتهامات لولي العهد السعودي بالوقوف وراء الجريمة.

  • الجبير هو أول مسؤول سعودي كبير يتحدث بشكل رسمي منذ أقر السعوديون أمس السبت بموت خاشقجي، بعدما عرض السعوديون روايات مختلفة للملابسات التي أدت إلى وفاة الصحفي السعودي البارز.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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