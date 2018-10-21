شاهد: إدخال 3 صناديق كبيرة إلى مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول

أظهرت لقطات تلفزيونية وأفاد مراسل الأناضول بوصول سيارة تابعة للقنصلية السعودية في إسطنبول أنزلت 3 صناديق سوداء كبيرة أمام مبنى القنصلية وحملها موظفون بالقنصلية إلى داخل المبنى.

وذكرت الأناضول أن الصناديق مكتوب عليها باللغة الإنجليزية "شخصي".

وأضاف المراسل أنه جرى نقل الصناديق الثلاثة إلى داخل القنصلية في حين بقيت السيارة تنتظر في الخارج.

ولم يتضح ما بداخل الصناديق التي جرى إدخالها في يوم عطلة للقنصلية.

ولاحظ مراسل الجزيرة مباشر وجود أضواء منارة في بعض غرف القنصلية في إسطنبول على الرغم من أنه يوم عطلة، مع دخول سيارة مظللة بدون أرقام إلى حرم القنصلية.

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