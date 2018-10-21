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شاهد: إدخال 3 صناديق كبيرة إلى مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول

21/10/2018

أظهرت لقطات تلفزيونية وأفاد مراسل الأناضول بوصول سيارة تابعة للقنصلية السعودية في إسطنبول أنزلت 3 صناديق سوداء كبيرة أمام مبنى القنصلية وحملها موظفون بالقنصلية إلى داخل المبنى.

وذكرت الأناضول أن الصناديق مكتوب عليها باللغة الإنجليزية "شخصي".

وأضاف المراسل أنه جرى نقل الصناديق الثلاثة إلى داخل القنصلية في حين بقيت السيارة تنتظر في الخارج.

ولم يتضح ما بداخل الصناديق التي جرى إدخالها في يوم عطلة للقنصلية.

ولاحظ مراسل الجزيرة مباشر وجود أضواء منارة في بعض غرف القنصلية في إسطنبول على الرغم من أنه يوم عطلة، مع دخول سيارة مظللة بدون أرقام إلى حرم القنصلية.

خلفية:
  • السعودية أعلنت السبت مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في الرياض إثر "شجار".
  • خاشقجي اختفى بعد دخوله إلى القنصلية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وبعدها بأيام قليلة ذكرت تقارير إخبارية تركية أن خاشقجي لقي حتفه داخل القنصلية السعودية.
  • حافظت السعودية على موقفها من نفي التقارير مؤكدة على لسان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن خاشقجي غادر القنصلية بعد دقائق من دخوله إليها.
  • رغم اعتراف السعودية بمقتل خاشقجي في القنصلية فإنها قالت إنها ليس لديها علم بمكان جثته بعد أن سلمتها إلى "متعهد محلي".
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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