ردود فعل دولية تشكك برواية السعودية لمقتل خاشقجي وتطالب بعقوبات

تواصلت الإدانات الدولية لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، بعدما أقرت الرياض بقتله بعد 18 يوما من اختفائه.

تصريحات ألمانية حول الأزمة:

وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس: يجب ألا توافق بلاده على بيع أسلحة للسعودية لحين اكتمال التحقيقات في ملابسات وفاة الصحفي جمال خاشقجي.

يجب ألا توافق بلاده على بيع أسلحة للسعودية لحين اكتمال التحقيقات في ملابسات وفاة الصحفي جمال خاشقجي. المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: نندد بهذا العمل بأقوى العبارات.. نتوقع الشفافية من السعودية بشأن ملابسات موته.. المعلومات المتاحة بشأن الأحداث في القنصلية باسطنبول ليست كافية.

نندد بهذا العمل بأقوى العبارات.. نتوقع الشفافية من السعودية بشأن ملابسات موته.. المعلومات المتاحة بشأن الأحداث في القنصلية باسطنبول ليست كافية. رئيس لجنة شؤون السياسة الخارجية بالبرلمان الألماني "بوندستاج": يجب النظر في طرد دبلوماسيين سعوديين من ألمانيا في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

يجب النظر في طرد دبلوماسيين سعوديين من ألمانيا في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول. رئيس لجنة شؤون السياسة الخارجية بالبرلمان الألماني : لابد من وقف جميع توريدات الأسلحة للسعودية على الفور، بما فيها التي تم التعهد بها بالفعل، إذا لم يكن هناك عواقب حاسمة "على المدى القصير تماما" في الرياض.

: لابد من وقف جميع توريدات الأسلحة للسعودية على الفور، بما فيها التي تم التعهد بها بالفعل، إذا لم يكن هناك عواقب حاسمة "على المدى القصير تماما" في الرياض. رئيس لجنة شؤون السياسة الخارجية بالبرلمان الألماني: يتعين على الحكومة الاتحادية أيضا الإصرار على المدى القصير على ألا يتم الاقتصار فحسب على تخلف ساسة ألمان عن المشاركة في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المقرر في المملكة (25-23 أكتوبر/ تشرين أول الجاري)، ولكن يتعين أيضا الإصرار على أن يتم اتخاذ الإجراء ذاته مع مسؤولين اقتصاديين رفيعي المستوى.

كندا:

أدانت كندا أمس مقتل جمال خاشقجي، وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في بيان إن "التفسيرات التي قدّمت حتى اليوم غير متماسكة وتفتقر إلى المصداقية".

أضافت "نكرّر المطالبة بتحقيق معمّق يجري بالتعاون الكامل مع السلطات التركيّة وبسرد كامل ومتين لملابسات مقتل خاشقجي"، مشدّدة على "وجوب أن يحاسَب المسؤولون عن هذه الجريمة وأن يواجهوا العدالة".

نيوزيلندا

الحكومة النيوزيلندية أدانت في بيان اليوم الأحد إن نيوزيلندا مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وزير التجارة ديفيد باركر قال في بيان إنه لن يحضر أي مسؤول نيوزيلندي مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد في الرياض.

البيان أضاف أن الحكومة النيوزيلندية تنتظر نتائج التحقيق التركي وتُبقي كل الخيارات قيد البحث بالنسبة للخطوات التالية.

بريطانيا

قال وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي إن تفسير السعودية لموت خاشقجي ليس معقولا.

أستراليا

أدان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون مقتل خاشقجي، موضحًا أن بلاده ستتحرك مع جميع البلدان التي أدانت الجريمة ورفضتها.

أضاف موريسون، في بيان، أن بلاده تنتظر من الحكومة السعودية التعاون التام مع السلطات التركية فيما يتعلق بالتحقيقات حول الحادثة.

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