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سياسة

ترمب: لست راضيا عن رواية السعودية بشأن موت خاشقجي

20/10/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه ليس راضيا عن التفسير الذي قدمته السعودية للملابسات المحيطة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

أهم تصريحات ترمب خلال رحلته إلى ولاية نيفادا:
  • سأعمل مع الكونغرس فيما يتعلق بقضية خاشقجي.
  • لا أحد يعرف على ما يبدو مكان جثة الصحفي السعودي وهذا يدعو للقلق.
  • إلغاء صفقات السلاح مع السعودية "سيضرنا أكثر مما يضرهم".
  • صفقات السلاح مع السعودية توفر أكثر من مليون فرصة عمل للشركات الأمريكية.
  • هناك احتمال لفرض عقوبات على السعودية فيما يتعلق بمقتل خاشقجي.
  • ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ربما لم يكن على علم بمقتل خاشقجي.
  • سأتحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن مقتل خاشقجي.
  • لم أطلع على تسجيل مصور أو تسجيل صوتي من القنصلية السعودية في إسطنبول أو تفريغ للتسجيل.
  • وزير الخارجية مايك بومبيو لم يطلع على أي تسجيل هو أو أي شخص من الإدارة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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