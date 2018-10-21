ترمب: لست راضيا عن رواية السعودية بشأن موت خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه ليس راضيا عن التفسير الذي قدمته السعودية للملابسات المحيطة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

أهم تصريحات ترمب خلال رحلته إلى ولاية نيفادا: