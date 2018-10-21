تركيا توفر حماية خاصة لخطيبة خاشقجي

قررت ولاية إسطنبول توفير حماية على مدار الساعة للتركية خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الجاري.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر أمنية قولها إن القرار يقضي بتوفير الحماية لـجنكيز من قبل شعبة الحماية في مديرية أمن إسطنبول على مدار 24 ساعة.
خلفية:
- كانت وسائل إعلام سعودية قد ركزت الكثير من هجماتها قبل اعترافها بمقتل خاشقجي، على خديجة جنكيز، إذ ادعت أنها ليست خطيبته، وأنها هي المصدر الوحيد لأخبار اختفائه، وأنها متورطة في القضية وتسعى إلى توريط السلطات السعودية.
- تولت حسابات إلكترونية سعودية على موقع تويتر – يديرها سعود القحطاني مستشار ابن سلمان- مهمة تشويه سمعة خديجة والهجوم عليها وسبها على حسابه الشخصي، كما سخروا منها ومن مظهرها وملبسها، وهو ما أثار استياء واسعا من المستوى الذي انحدرت إليه الحسابات السعودية.
- نشرت قناة العربية عدة تقارير تحاول اتهام خديجة بالتورط في إخفاء خاشقجي، واتهمتها في إحدى التقارير بأنها عملت في منظمة IHH الخيرية التركية الشهيرة، والتي وصفتها العربية بأنها "متطرفة" قبل أن يتضح أن تلك المنظمة تتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة في عدة مشروعات، لتتراجع القناة وتحذف التقرير من منصاتها الإلكترونية.
- السعودية أعلنت السبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في الرياض إثر "شجار"، بعدما أنكرت طوال أكثر من أسبوعين معرفتها بمكانه، عقب اختفائه بعد دخوله إلى القنصلية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
- رغم اعتراف السعودية بمقتل خاشقجي في القنصلية إلا أنها قالت إنه ليس لديها علم بمكان جثته بعد أن سلمتها إلى "متعهد محلي".