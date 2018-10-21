تركيا توفر حماية خاصة لخطيبة خاشقجي

قررت ولاية إسطنبول توفير حماية على مدار الساعة للتركية خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الجاري.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر أمنية قولها إن القرار يقضي بتوفير الحماية لـجنكيز من قبل شعبة الحماية في مديرية أمن إسطنبول على مدار 24 ساعة.

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