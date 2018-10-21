تأجيل إخلاء الخان الأحمر والاحتلال يعتقل محافظ القدس

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، مساء السبت، أن الحكومة الاسرائيلية أجلت إخلاء تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس المحتلة، حتى إشعار آخر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي كبير قوله إن قرار التأجيل جاء ليتسنى دراسة جميع المقترحات والخطط البديلة قبل تنفيذ الإجلاء القسري.

أبرز ما ذكرته هآرتس:

سيؤخر المستوى السياسي الإخلاء من أجل البحث عن حلول بديلة حول هذه المسألة قبل الإخلاء القسري.

ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أكد قرار تأجيل هدم الخان الأحمر، فيما أعلن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان أن القرار جاء خلافًا لموقفه .

المستوى الأمني أكد جهوزيته لتنفيذ عملية هدم القرية وإخلاء السكان، وكانت تنتظر الضوء الأخضر من المستوى السياسي. إلا أن المستوى السياسي قد تأخر عن إعطاء الضوء الأخضر لهدم المنازل "دون تفسير".

إسرائيل تدرك جيدًا خطورة التصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوربي غير المعتادة حول قرية الخان، وكذلك تصريحات المدعي العام في المحكمة الدولية في لاهاي، وبذلك قدّرت السلطات الإسرائيلية أنه سيتم تأخير موعد هدم القرية. والآن، يبدو أن هنالك قرارا آخر بتأجيل عملية الهدم.

تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحسب هآرتس:

سيتم إخلاء الخان الأحمر وسط تردد ادعاءات عن أن سكان القرية البدوية الفلسطينية وافقوا على إخلاء طوعي.

سنعقد اجتماعًا عاجلًا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) لمناقشة الأمر.

سيتم إخلاء الخان الأحمر. هذا قرار محكمة، وآمل بموافقة السكان.. لا نية لدي بإرجاء ذلك حتى إشعار آخر.

المدة التي ستمنح لمحاولة الإخلاء بالاتفاق سيحددها الكابينيت اليوم.

وادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن سكان خان الأحمر وافقوا على إخلاء القرية "طواعية"، وأن هذا كان السبب الذي دفع نتنياهو إلى الإعلان عن تأجيل إخلائهم بالقوة.

رواية رئيس وزراء الاحتلال جاءت إثر عاصفة سياسية إسرائيلية خرجت من اليمين المتطرف، بعد قرار نتنياهو تأجيل الهدم والاخلاء.

قوات الاحتلال الإسرائيلية تقمع المعتصمين في الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة

تصريحات رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف:

الأخبار الصادرة عن الاحتلال بنيته تجميد هدم قرية الخان الأحمر لا نثق بها وسنواصل اعتصامنا هنا للدفاع عن بادية القدس.

سنبدأ من الآن إجراءات من أجل التجهيز للاعتصام الشتوي في الخان الأحمر، وستبنى خيام لذلك.

عمليات قمع الاحتلال للمعتصمين في الخان تتصاعد يوما بعد يوم، وسنواصل التصدي للاحتلال.

الاعتصامات التضامنية مع الخان الأحمر ستمتد في المرحلة المقبلة لمراكز المدن، وستتصاعد وتزداد وتيرتها.

نشكر كل من اعتصم في الخان من أجل الدفاع عن مساعي الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

حكاية الخان الأحمر

المحكمة الإسرائيلية العليا، كانت قد رفضت في الخامس من الشهر المنصرم، التماس أهالي القرية ضد إخلائهم وتهجيرهم وأقرت هدم القرية خلال أسبوع .

سبق أن أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية، في مايو/أيار الماضي هدم الخان الأحمر، حيث يعيش نحو مئتي فلسطيني، 53% منهم أطفال، و95% لاجئون مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتوجد مدرسة تقدم خدمات التعليم لــ ـ170 طالبًا من أماكن عديدة في المنطقة .

الاحتلال الإسرائيلي كان قد شرع منذ شهر بإخلاء عشرات العائلات البدوية من التجمع، قبل أن يتمكن السكان والنشطاء بداية، من صد عملية الإخلاء، قبل إصدار أمر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية بتعليق الإخلاء حتى تاريخ 15 أغسطس/آب.

سكان قرية الخان الأحمر ينحدرون البدوية من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من جانب سلطات الاحتلال .

تجمع الخان تحيط به مستوطنات، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها إسرائيل، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1" ، والذي سيقوض في حال تنفيذه فرص تطبيق حل الدولتين .

، والذي سيقوض في حال تنفيذه فرص تطبيق حل الدولتين المشروع يقوم، وفق مراقبين فلسطينيين، على الاستيلاء على 12 ألف دونم (الدونم يساوي 1000 متر مربع)، تمتد من أراضي القدس الشرقية المحتلة حتى البحر الميت .

هذا المشروع يهدف إلى تفريغ المنطقة من أي وجود فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس الشرقية المحتلة عن الضفة الغربية.

محافظ القدس, عدنان غيث

اعتقال محافظ القدس