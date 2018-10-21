بريطانيا وألمانيا وفرنسا تطالب السعودية بحقائق تدعم روايتها عن خاشقجي

قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك إن السعودية بحاجة إلى تقديم حقائق شاملة وشفافة وذات مصداقية تدعم روايتها لما حدث للصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول لتكون مقنعة.

أهم ما تضمنه البيان:

لا شيء يمكن أن يبرر قتل خاشقجي وندين ذلك بأشد العبارات الممكنة، وثمة حاجة لتوضيح عاجل لما حدث بالضبط في واقعة القتل.

لا تزال هناك حاجة ملحة لتوضيح ما حدث بالضبط، أبعد من الفرضيات التي أثارها التحقيق السعودي حتى الآن، والتي تحتاج إلى حقائق تدعمها لتكون مقنعة.

تهديد الصحفيين أو مهاجمتهم أو قتلهم، تحت أي ظرف من الظروف، أمر غير مقبول ومقلق للغاية.

نقدم تعازينا لعائلة خاشقجي وأصدقائه، الذين كانوا قلقين بشأنه لأسابيع.

الموقف البريطاني:

وزارة الخارجية البريطانية قالت، في بيان، إنها تدرس التقرير السعودي والخطوات المقبلة، مجددة تأكيد وصف وزير الخارجية لمقتل خاشقجي بأنه عمل مروع ويجب محاسبة جميع المسؤولين عنه.

وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي دومينيك راب، قال خلال مقابلة (الأحد) مع تلفزيون هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي.بي.سي) ردا على سؤال عما إذا كان يصدق التفسير: "لا. لا أعتقد أنه معقول… ندعم التحقيق التركي في القضية وتريد الحكومة البريطانية محاسبة المسؤولين عن هذه الوفاة".

راب: تفسير السعودية لموت الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول ليس معقولا.

راب: السعودية ظلت تنفي ضلوعها بأي شكل من الأشكال في اختفاء خاشقجي (59 عاما) على مدى أسبوعين ثم قالت (السبت) إنه مات إثر شجار في القنصلية. وبعد ذلك أرجع مسؤول سعودي آخر وفاته إلى خنقه.

الموقف الفرنسي:

وزارة الخارجية الفرنسية قالت، في بيان، إن اعتراف السعودية بمقتل خاشقجي يمثل خطوة في اتجاه الحقيقة، بينما تبقى أسئلة كثيرة مطروحة دون جواب.

وزير المالية الفرنسي برونو لو مير قال إن اعتراف السعودية بأن جمال خاشقجي قتل داخل قنصليتها في إسطنبول محل ترحيب لكنه حث المملكة على أن تواصل إجراء تحقيق مستفيض وشفاف حتى النهاية.

لو مير قال للقناة الثالثة في التلفزيون الفرنسي (الأحد): "أرى أن السلطات السعودية غيرت الموقف واعترفت بالحقائق وقبلت بعض المسؤولية.. وبالتالي نحن نحقق تقدما" لكن يجب الكشف عن كل الملابسات.

لو مير: "مسار العلاقات بالسعودية رهن نتائج التحقيقات في القضية" ستتوقف على الطريقة التي ستعلن بها الحقيقة والتي سيجري بها التحقيق والنتائج التي يتم التوصل إليها.

الموقف الألماني:

وزير الخارجية ألمانيا هايكو ماس، قال (السبت) إن بلاده يجب ألا توافق على مبيعات أسلحة للسعودية قبل اكتمال التحقيقات في مقتل خاشقجي.

ردود أفعال أخرى:

نيوزيلندا انتقدت عبر بيان حكومي عملية قتل خاشقجي، وقال البيان إن الحكومة تنتظر نتائج التحقيق التركي وتبقي كل الخيارات قيد البحث بالنسبة للخطوات التالية، وأشار البيان إلى عدم حضور أي مسؤول نيوزيلندي مؤتمر "دافوس في الصحراء" بالرياض.

الاتحاد الأوربي قال في بيان (السبت) إن الظروف التي أدت إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تعد انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

خلفية: