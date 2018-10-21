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سياسة|مصر

البرلمان المصري يقر إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر

على عبد العال رئيس مجلس النواب المصري - أرشيفية
على عبد العال رئيس مجلس النواب المصري - أرشيفية
21/10/2018

صوت البرلمان المصري اليوم الأحد على إعلان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة لثلاثة أشهر، ما يمنح الحكومة حق استخدام سلطات استثنائية حتى مطلع العام المقبل.

ووافق البرلمان على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.

كانت السلطات المصرية قد أعلنت حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أبريل/نيسان 2017 وأسفرا عن مقتل 45 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

ومنذ ذلك الوقت تمدد مصر حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى أو تعلنها مجددا بعد مرور يوم أو أكثر على المدة السابقة.

وتتيح حالة الطوارئ سلطات كاسحة للحكومة في مجال اعتقال الأشخاص وملاحقة من يوصفون بأعداء الدولة

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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