الأردن لن يمدد تأجير منطقتين بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل

قال الأردن إنه لن يجدد ملحقي معاهدة السلام مع إسرائيل اللذين يسمحان لإسرائيل بتأجير منطقتين على الحدود بين البلدين لمدة 25 عاما.

في المقابل قالت إسرائيل إنها لا تزال تعتزم إجراء مفاوضات مع الأردن من أجل تمديد فترة التأجير.

التفاصيل:

نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الملك عبد الله الثاني قوله، أمام عدد من كبار الساسة، إن الأردن يريد ممارسة "السيادة الكاملة" على منطقتي الباقورة والغمر.

قال الملك: "الباقورة والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا… أولوياتنا في مثل هذه الظروف الإقليمية الصعبة هي حماية مصالحنا وعمل كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".

ذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية (الأحد) أن الملحقين نصا "على سريانهما لمدة 25 سنة منذ تاريخ دخول معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية حيز النفاذ وتجديدهما تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الطرف الثاني بإنهاء العمل بالمحلقين قبل سنة من تاريخ التجديد".

تنتهي مدة التأجير العام المقبل.

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد تصريحات الملك عبد الله بأن الأردن يريد تنفيذ خيار إنهاء التأجير المتاح أمامه.

لكن نتنياهو قال إن إسرائيل "ستدخل مع (الأردن) في مفاوضات بشأن إمكانية تمديد الترتيب الحالي".

خلفية: