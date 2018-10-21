الأردن لن يمدد تأجير منطقتين بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل

قال الأردن إنه لن يجدد ملحقي معاهدة السلام مع إسرائيل اللذين يسمحان لإسرائيل بتأجير منطقتين على الحدود بين البلدين لمدة 25 عاما.
في المقابل قالت إسرائيل إنها لا تزال تعتزم إجراء مفاوضات مع الأردن من أجل تمديد فترة التأجير.
التفاصيل:
- نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الملك عبد الله الثاني قوله، أمام عدد من كبار الساسة، إن الأردن يريد ممارسة "السيادة الكاملة" على منطقتي الباقورة والغمر.
- قال الملك: "الباقورة والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا… أولوياتنا في مثل هذه الظروف الإقليمية الصعبة هي حماية مصالحنا وعمل كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".
- ذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية (الأحد) أن الملحقين نصا "على سريانهما لمدة 25 سنة منذ تاريخ دخول معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية حيز النفاذ وتجديدهما تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الطرف الثاني بإنهاء العمل بالمحلقين قبل سنة من تاريخ التجديد".
- تنتهي مدة التأجير العام المقبل.
- أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد تصريحات الملك عبد الله بأن الأردن يريد تنفيذ خيار إنهاء التأجير المتاح أمامه.
- لكن نتنياهو قال إن إسرائيل "ستدخل مع (الأردن) في مفاوضات بشأن إمكانية تمديد الترتيب الحالي".
خلفية:
- الأردن أحد بلدين عربيين، بالإضافة إلى مصر، وقعا اتفاقيتي سلام مع إسرائيل. وثمة علاقات أمنية منذ فترة طويلة بين الأردن وإسرائيل، كما عزز البلدان العلاقات الاقتصادية في العام الماضي.
- لكن معاهدة السلام مع إسرائيل لا تحظى بشعبية في الأردن حيث يزيد التعاطف مع الفلسطينيين.
- تحدث ناشطون وساسة علنا ضد تجديد محلقي المعاهدة بوصفه تأييدا "لاحتلال" إسرائيل لأراض أردنية.
- توترت العلاقات بين الأردن وإسرائيل بسبب عملية السلام في الشرق الأوسط، وزاد من التوتر واقعة مقتل اثنين من المواطنين الأردنيين على يد حارس أمن إسرائيلي عند مجمع السفارة الإسرائيلية بعمّان العام الماضي.
- بموجب ملحقي معاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1994 استأجرت إسرائيل نحو 1000 فدان من الأراضي الزراعية في القطاع الجنوبي من حدودها مع الأردن ومنطقة أخرى صغيرة تسمى "جزيرة السلام" قرب بحيرة طبرية.
- تنص معاهدة السلام على أن يحتفظ الأردن بالسيادة على المنطقة بينما احتفظ إسرائيليون بملكيات خاصة للأراضي وشروط خاصة تسمح لهم بحرية السفر.
- يستخدم مزارعون إسرائيليون معظم أراضي منطقة الباقورة الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من الأردن وفي الغمر بجنوب المملكة وحصل بعضهم على ملكيات خاصة للأراضي وحقوق سفر خاصة بموجب معاهدة السلام.