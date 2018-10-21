أردوغان: سأعلن تفاصيل قضية خاشقجي الثلاثاء المقبل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيعلن يوم الثلاثاء التفاصيل اللازمة بشأن مقتل الكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي في القنصلية السعودية مطلع الشهر الجاري.

وأضاف أردوغان في كلمة خلال مشاركته في افتتاح مركز لوقف الشباب الأتراك بإسطنبول إنه سيعلن التفاصيل خلال اجتماع مع أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان بعد غد الثلاثاء.

وقال أردوغان: " لماذا جاء 15 شخصا إلى هنا؟ ولماذا تم اعتقال 18 آخرين؟ ينبغي الإفصاح عن جميع تفاصيل هذه الأمور، وسأتحدث عنها بشكل مختلف جدا الثلاثاء خلال خطابي أمام الكتلة البرلمانية، وسأخوض في التفاصيل حينها".

موقف حزب العدالة والتنمية الحاكم:

نعمان قورتولموش، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال إن تركيا لن تسمح بأي حجب للحقائق بعد مقتل خاشقجي.

قورتولموش: إذا كانت الواقعة قد حدثت كما قيل عنها في أنحاء العالم.. فليس هناك سبيل للمسؤولين السعوديين للتستر على ذلك بالقول إن فريقا من السعودية جاء ثم قتله اثنان أو ثلاثة منهم.

قورتولموش: ارتكاب جريمة في قنصلية لا يمكن أن يتم من دون علم مسؤولين كبار في تلك الدولة.

قورتولموش: إذا كانت تلك الجريمة قد نفذت بالفعل كما قيل، وإذا أشارت الأدلة فعلا لتلك النتيجة، سيكون الوضع مروعا ويجب أن يكون لذلك عواقب قانونية خطيرة جدا.

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