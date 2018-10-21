البث الحي
سياسة

أردوغان: سأعلن تفاصيل قضية خاشقجي الثلاثاء المقبل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
21/10/2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيعلن يوم الثلاثاء التفاصيل اللازمة بشأن مقتل الكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي في القنصلية السعودية مطلع الشهر الجاري.

وأضاف أردوغان في كلمة خلال مشاركته في افتتاح مركز لوقف الشباب الأتراك بإسطنبول إنه سيعلن التفاصيل خلال اجتماع مع أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان بعد غد الثلاثاء.

وقال أردوغان: " لماذا جاء 15 شخصا إلى هنا؟ ولماذا تم اعتقال 18 آخرين؟ ينبغي الإفصاح عن جميع تفاصيل هذه الأمور، وسأتحدث عنها بشكل مختلف جدا الثلاثاء خلال خطابي أمام الكتلة البرلمانية، وسأخوض في التفاصيل حينها".

موقف حزب العدالة والتنمية الحاكم:
  • نعمان قورتولموش، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال إن تركيا لن تسمح بأي حجب للحقائق بعد مقتل خاشقجي.
  • قورتولموش: إذا كانت الواقعة قد حدثت كما قيل عنها في أنحاء العالم.. فليس هناك سبيل للمسؤولين السعوديين للتستر على ذلك بالقول إن فريقا من السعودية جاء ثم قتله اثنان أو ثلاثة منهم.
  • قورتولموش: ارتكاب جريمة في قنصلية لا يمكن أن يتم من دون علم مسؤولين كبار في تلك الدولة.
  • قورتولموش: إذا كانت تلك الجريمة قد نفذت بالفعل كما قيل، وإذا أشارت الأدلة فعلا لتلك النتيجة، سيكون الوضع مروعا ويجب أن يكون لذلك عواقب قانونية خطيرة جدا.
خلفية:
  • تصريحات أردوغان هي الأولى التي يعد فيها بإعلان التفاصيل الكاملة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
  • تعهد أردوغان جاء بعد أقل من يومين من اعتراف السعودية للمرة الأولى بمقتل خاشقجي في القنصلية، لكنها قالت إنه توفي إثر شجار مع عدد من الأفراد السعوديين الذين قابلوه في القنصلية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)