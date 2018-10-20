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وزير خارجية ألمانيا: يجب وقف بيع الأسلحة للسعودية حتى اكتمال التحقيقات

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
20/10/2018

قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس إن بلاده يجب ألا توافق على مبيعات أسلحة للسعودية لحين اكتمال التحقيقات في الملابسات المحيطة بوفاة الصحفي جمال خاشقجي.

التفاصيل:
  • قال ماس في حديث للتلفزيون الألماني إنه لا يوجد ما يدعو للموافقة على المبيعات بينما لا يزال من غير الواضح ما الذي حدث لخاشقجي.
  • قال ماس "ما دامت التحقيقات جارية وما دمنا لا نعرف ما الذي حدث هناك فلا يوجد ما يدعو لاتخاذ قرارات إيجابية بشأن صادرات الأسلحة للسعودية".
  • يعد هذا تراجعا واضحا عن قرار صدر الشهر الماضي بالموافقة على مبيعات أنظمة مدفعية للرياض.
  • أضاف ماس أنه "ما كان ليشارك على الإطلاق في مثل هذا الملتقى بالرياض"، في إشارة إلى المؤتمر الاقتصادي المقرر في الرياض خلال أيام.
  • دانت الحكومة الألمانية في وقت سابق السبت قتل خاشقجي "بأشد عبارات الإدانة".
  • قال بيان مشترك للمستشارة أنغيلا ميركل ووزير خارجيتها إن الرواية السعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي ليست "كافية".
  • ندد البيان بمقتل خاشقجي بطريقة "عنيفة"، مشيرا إلى ضرورة "محاسبة المسؤولين عن مقتله".
  • قال البيان إن ألمانيا تتوقع الشفافية من السعودية بشأن ملابسات الواقعة.
  • دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، إلى مراجعة العلاقات وصادرات الأسلحة المثيرة للجدل مع السعودية عقب مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.
  • قال الأمين العام للحزب لارس كلينغبايل إن هناك اتفاقا واضحا في الائتلاف الحاكم على تشديد قواعد تصدير الأسلحة.
  • أضاف أنه يتعين على وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير مباشرة هذا الأمر.
  • في وقت سابق، دعا وزير الخارجية السابق زيغمار غابريل الحكومة الألمانية إلى مراجعة صادرات الأسلحة إلى السعودية.
  • اتهم غابريل، عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية قبل نحو عام، القيادة السعودية بانتهاج سياسة تتسم "بروح المغامرة" في منطقة الشرق الأوسط.
  • إثر التصريحات، سحبت السعودية سفيرها من برلين، ولكنه عاد قبل أسبوع فقط، وذلك بعدما أعرب وزير الخارجية الحالي هايكو ماس عن أسفه عن "سوء التفاهم".
خلفية:
  • تعتبر السعودية ثاني أكبر مستورد للسلاح الألماني في العام الجاري بعد الجزائر: حيث أصدرت الحكومة الألمانية حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي موافقات على تصدير أسلحة للسعودية بمبلغ يصل إلى 416.4 مليون يورو.
  • يضم الائتلاف الحاكم في ألمانيا التحالف المسيحي بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
  • يأتي رد الفعل الألماني وسط تشكيك واسع عبرت عنه دول ومنظمات دولية في رواية الرياض بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.
  • فبعد 18 يوما من الإنكار عادت السعودية لتعترف بمقتل خاشقجي في "شجار" وقع بينه وبين أفراد سعوديين في القنصلية.
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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