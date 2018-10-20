وزير العدل السعودي: قضية خاشقجي وقعت على أرض سيادتها للمملكة

الأوامر الملكية شملت إنهاء خدمات عدد من الضباط بينهم مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح. ومن بين من تم إنهاء خدماتهم مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد الحمادي.