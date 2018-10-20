وزير العدل السعودي: قضية خاشقجي وقعت على أرض سيادتها للمملكة

قال وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني اليوم السبت إن قضية الصحفي جمال خاشقجي وقعت على أرض سيادتها للمملكة وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات.
تصريحات الوزير وفقا لبيان وكالة الأنباء السعودية:
- قال الوزير إن "القضاء في المملكة يتمتع بالاستقلالية الكاملة للتعامل مع القضية التي وقعت على أرض سيادتها للمملكة"، مشيرا إلى أن "القضية ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات".
- قالت المملكة العربية السعودية في وقت سابق إن الصحفي جمال خاشقجي توفي إثر شجار داخل قنصليتها في إسطنبول، في أول اعتراف منها بوفاته بعد أن نفت على مدى أكثر من أسبوعين أي علاقة لها باختفائه في قضية أثارت إدانات دولية واسعة وتسببت في توتر في علاقات المملكة بالغرب.
خلفية:
- اختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 من أكتوبر/تشرين أول الجاري. وبينما قالت السلطات التركية إنها تعتقد أنه قتل في القنصلية نفت السعودية طوال أكثر من أسبوعين أية معرفة لها بما حدث له، وأكدت أنه خرج من القنصلية قبل أن تعود لتعترف بوفاته.
- وكالة الأنباء السعودية قالت (السبت) إن التحقيقات الأولية أظهرت أن "مناقشات" تمت بين جمال خاشقجي وبين أشخاص قابلوه في القنصلية السعودية بإسطنبول أدت لشجار واشتباك بالأيدي أفضى لوفاته.
- الوكالة أوضحت أن تحقيقات النيابة العامة في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن ثمانية عشر شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية.
- العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمر بإقالة مستشار الديوان الملكي سعود القحطاني ونائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري وآخرين.
- الأوامر الملكية شملت إنهاء خدمات عدد من الضباط بينهم مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح. ومن بين من تم إنهاء خدماتهم مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد الحمادي.