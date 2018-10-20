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سياسة

واشنطن بوست: الاستخبارات لديها تسجيل يصعب معه قبول رواية السعودية عن مقتل خاشقجي

الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
20/10/2018

قالت صحيفة واشنطن بوست إن مسؤولين بوكالة الاستخبارات الامريكية استمعوا لتسجيل يثبت أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتل وقُطعت جثته من قبل عملاء سعوديين داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

التفاصيل:
  • الصحيفة الأمريكية قالت إنه في حال ثبوت صحة التسجيل فسيكون من الصعب على البيت الأبيض قبول رواية السعودية بأن وفاة خاشقجي كانت جراء حادث.
  • رواية الصحيفة تأتي بعد ساعات من إعلان النائب العام السعودي مقتل الكاتب داخل القنصلية في الثاني من الشهر الجاري، مُرجعا ذلك إلى شجار.
خلفية:
  • بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال النائب العام في وقت مبكر من فجر (السبت) إن "التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته وأن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية".
  • النائب العام السعودي ذكر أن مناقشات تمت بين خاشقجي وبين أشخاص قابلوه أثناء وجوده في القنصلية، مما أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ومن ثم وفاته.
  • وكالة الأنباء الرسمية السعودية نقلت عن مصدر مسؤول أن الاشتباك بالأيدي أدى لوفاة خاشقجي "ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك" مضيفا أن السلطات اتخذت الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وأنها ستحاسب المتورطين.
المصدر : الجزيرة + الصحافة الأمريكية
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