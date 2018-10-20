واشنطن بوست: الاستخبارات لديها تسجيل يصعب معه قبول رواية السعودية عن مقتل خاشقجي

قالت صحيفة واشنطن بوست إن مسؤولين بوكالة الاستخبارات الامريكية استمعوا لتسجيل يثبت أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتل وقُطعت جثته من قبل عملاء سعوديين داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

التفاصيل:

الصحيفة الأمريكية قالت إنه في حال ثبوت صحة التسجيل فسيكون من الصعب على البيت الأبيض قبول رواية السعودية بأن وفاة خاشقجي كانت جراء حادث.

رواية الصحيفة تأتي بعد ساعات من إعلان النائب العام السعودي مقتل الكاتب داخل القنصلية في الثاني من الشهر الجاري، مُرجعا ذلك إلى شجار.

خلفية: