من هما القحطاني وعسيري وما علاقتهما بولي العهد السعودي؟

أقرت الرياض فجر اليوم، رسميا للمرة الأولى، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتل في قنصليتها بإسطنبول إثر وقوع شجار و"اشتباك بالأيدي" مع عدد من العناصر السعوديين داخلها.

وحملت المملكة مسؤولية مقتل خاشقجي، إلى هؤلاء السعوديين الذين قالت إنهم قابلوه في القنصلية في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول بعد "ظهور مؤشّرات تدل على إمكانية عودته للبلاد".

وبالتزامن مع هذا الإعلان، أمر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري ومسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات، من مناصبهم، كما أمر بإعفاء المستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني من منصبه.

من هو سعود القحطاني؟

مستشار بالديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير، قبل أن تتم إقالته اليوم، والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية بالديوان الملكي.



شغل من قبل منصب مستشار قانوني في مكتب ولى العهد عبد الله بن عبد العزيز عام 2003، وشغل منصب مدير عام مركز الرصد والتحليل الإعلامي في الديوان الملكي عام 2008.



يعرف عن سعود القحطاني هو قربه من ولي العهد، وقد ظهر برفقته في صور مع العديد من الملوك والرؤساء والزعماء في حفلات عشاء خاصة، بينهم الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

يعتبر القحطاني أحد أبرز المسؤولين السعودين الذين يستخدمون تويتر، وغالباً ما ينشر تغريدات منددة بأشخاص وبدول، على رأسها قطر التي قطعت السعودية علاقاتها معها في يونيو/ حزيران/يونيو 2017.



بعد إعفائه من منصبه اليوم، غرّد القحطاني "أتقدّم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسموّ سيدي ولي العهد الأمين، على الثقة الكبيرة التي أولوني إياها، ومنحي هذه الفرصة العظيمة للتشرّف بخدمة وطني طوال السنوات الماضية".



يتولى القحطاني حاليا منصب "رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز".

لماذا سعود القحطاني؟

في 12 أكتوبر/ تشرين الأول نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا على موقعها الإلكتروني، تطرق إلى علاقة القحطاني بمحمد بن سلمان وجمال خاشقجي.



تضمن التقرير أنه في الأشهر التي سبقت اختفاء خاشقجي، أخبر أصدقاءه بأنه تلقى مكالمات من مسؤول سعودي كبير حثه على إنهاء منفاه الاختياري والعودة إلى الرياض.



تضمنت الدعوة وعدا بالعودة الآمنة وإمكانية الحصول على منصب مقرب مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية الذي كان خاشقجي ينتقده بشدة في مقالاته بقسم الآراء في صحيفة "واشنطن".



أخبر خاشقجي أصدقاءه أنه لا يثق في العرض أو المسؤول الذي عرضه عليه، وهو سعود القحطاني.



كتب خاشقجي في مقال نشره في فبراير/شباط قال فيه: على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، كان فريق الاتصالات لمحمد بن سلمان داخل الديوان الملكي يؤذي بصورة علنية أي شخص لا يوافقه". "سعود القحطاني، قائد ذلك الفريق، ولديه قائمة سوداء، ويدعو السعوديين لإضافة أسماء إليها؛ كتّاب مثلي، والذي يتم عرض نقدهم باحترام، أكثر خطورة من المعارضة السعودية الأكثر شراسة في لندن".

تهديد بالقتل

بعد اختفاء جمال خاشقجي أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشر تغريدات للقحطاني يهدد فيها بتصفية المعارضين ويبرر قتلهم حتى ولو كانوا تحت أستار الكعبة المشرفة.



في تغريدة تعود إلى 17 أغسطس/آب 2017، استدل القحطاني بالآية الكريمة {لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة} ليضيف "وبفتح مكة أمر الرسول بقتل نفر ولو وجدوا تحت أستار الكعبة".



في تغريدة أخرى مؤرخة بنفس تاريخ التغريدة السابقة، كتب القحطاني ردا على المعارض السعودي المقيم في لندن سعد الفقيه قائلا "تخسى .. ملف الاغتيال تم فتحه من جديد. ترقب كشف حساب فتح الخونة". وقد تم حذف هذه التغريدة مؤخرا من حساب القحطاني.

عسيري.. من اليمن إلى الاستخبارات