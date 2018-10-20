مراسلون بلا حدود تحذر من أي مساومة مع الرياض في قضية خاشقجي

حذر الأمين العام لمنظمة (مراسلون بلا حدود) كريستوف ديلوار السبت من إجراء أي مساومة مع السعودية في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي لأن ذلك سيعطيها "ترخيصا بالقتل".

التفاصيل:

المنظمة دعت المجتمع الدولي لمواصلة الضغط على السعودية بعد اعترافها بأن الصحفي جمال خاشقجي "توفي" في قنصليتها بتركيا، وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام للمنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، إنه كان يتعين محاسبة الرياض على وفاة خاشقجي وسجن صحفيين آخرين.

ديلوار كتب على تويتر أن "أي محاولة لإزالة الضغط عن السعودية والقبول بسياسة مساومة ستؤدي إلى إعطاء ترخيص بالقتل لمملكة تحبس وتجلد وتخطف وحتى تقتل صحافيين يتجرؤون على القيام بتحقيق وطرح نقاش".

ديلوار تابع في تغريدة ثانية أنه بعد الإقرار بمقتل خاشقجي، فإن "مراسلون بلا حدود" تنتظر الإبقاء على ضغط حازم ومتواصل وقوي على السعودية، حتى جلاء الحقيقة كاملة بشأن القضية والتوصل إلى إطلاق سراح صحفيين سعوديين حٌكم عليهم بعقوبات مروعة ومنافية للمنطق.

خلفية:

الرياض أكدت للمرة الأولى فجر (السبت) أن خاشقجي قُتل في قنصليتها بإسطنبول، موضحة أنه قضى إثر وقوع "شجار واشتباك بالأيدي" مع عدد من الأشخاص داخلها بعد نفيها في وقت سابق.