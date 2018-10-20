البث الحي
سياسة|بريطانيا

شاهد: مظاهرة حاشدة في لندن للمطالبة باستفتاء ثان بشأن مغادرة الاتحاد الأوربي

20/10/2018

شارك مئات الآلاف في مسيرة ضخمة في شوارع العاصمة البريطانية لندن لمطالبة الحكومة بتنظيم اقتراع شعبي جديد على شروط الخروج من الاتحاد الأوربي.

التفاصيل:
  • لوح المشاركون في المسيرة بالعلم الأزرق والذهبي للاتحاد الأوربي ودعوا إلى استفتاء آخر على الاتفاق النهائي الخاص بكيفية مغادرة بريطانيا لأكبر تكتل تجاري في العالم.
  • جاءت المسيرة في وقت تتزايد فيه الضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي بسبب استراتيجية التفاوض مع الاتحاد قبل نحو خمسة أشهر فقط على موعد خروج بريطانيا.
  • لم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق بشأن الخروج وهدد بعض أعضاء حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي بإسقاط أي اتفاق يتم إبرامه.
  • قال جيمس مجروري، أحد منظمي المسيرة، إن الناخبين يجب أن يحصلوا على فرصة لتغيير رأيهم لأن القرار سيؤثر في حياتهم على مدى أجيال، مشيرا إلى أن كثيرين يرون أن مفاوضات الخروج تشهد فوضى عارمة وليس لديهم ثقة في أن الحكومة ستفي بتعهداتها.
  • قال منظمون إن نحو 670 ألف شخص شاركوا في المسيرة بما يجعلها الأكبر في بريطانيا منذ مظاهرة ضد الحرب على العراق في 2003. ولم تقدم الشرطة تقديرا مستقلا لأعداد المشاركين في المسيرة.
  • تجمع المحتجون قرب حديقة هايد بارك ثم مروا من أمام مقر رئاسة الوزراء قبل الوصول إلى البرلمان حيث استمعوا هناك لكلمات من سياسيين من كل الأحزاب السياسية الرئيسية.
  • استبعدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي مرارا إجراء استفتاء ثان.
المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)