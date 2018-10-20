شاهد: مظاهرة حاشدة في لندن للمطالبة باستفتاء ثان بشأن مغادرة الاتحاد الأوربي

شارك مئات الآلاف في مسيرة ضخمة في شوارع العاصمة البريطانية لندن لمطالبة الحكومة بتنظيم اقتراع شعبي جديد على شروط الخروج من الاتحاد الأوربي.
التفاصيل:
- لوح المشاركون في المسيرة بالعلم الأزرق والذهبي للاتحاد الأوربي ودعوا إلى استفتاء آخر على الاتفاق النهائي الخاص بكيفية مغادرة بريطانيا لأكبر تكتل تجاري في العالم.
- جاءت المسيرة في وقت تتزايد فيه الضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي بسبب استراتيجية التفاوض مع الاتحاد قبل نحو خمسة أشهر فقط على موعد خروج بريطانيا.
- لم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق بشأن الخروج وهدد بعض أعضاء حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي بإسقاط أي اتفاق يتم إبرامه.
- قال جيمس مجروري، أحد منظمي المسيرة، إن الناخبين يجب أن يحصلوا على فرصة لتغيير رأيهم لأن القرار سيؤثر في حياتهم على مدى أجيال، مشيرا إلى أن كثيرين يرون أن مفاوضات الخروج تشهد فوضى عارمة وليس لديهم ثقة في أن الحكومة ستفي بتعهداتها.
- قال منظمون إن نحو 670 ألف شخص شاركوا في المسيرة بما يجعلها الأكبر في بريطانيا منذ مظاهرة ضد الحرب على العراق في 2003. ولم تقدم الشرطة تقديرا مستقلا لأعداد المشاركين في المسيرة.
- تجمع المحتجون قرب حديقة هايد بارك ثم مروا من أمام مقر رئاسة الوزراء قبل الوصول إلى البرلمان حيث استمعوا هناك لكلمات من سياسيين من كل الأحزاب السياسية الرئيسية.
- استبعدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي مرارا إجراء استفتاء ثان.