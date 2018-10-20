شاهد| ترمب يعلق على إعلان السعودية مقتل خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن التفسير الذي أعلنته السعودية بشأن كيفية وفاة الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول موثوق به.

أبرز تصريحات ترمب:

قال ترمب للصحفيين، اليوم، إن ما أعلنته السعودية بشأن ملابسات وفاة خاشقجي "خطوة أولى جيدة".

أضاف ترمب: أفضل ألا تتضمن أي عقوبات ضد الرياض إلغاء الطلبيات الدفاعية الكبيرة.

ترمب: نريد السعودية حليفا في المواجهة مع إيران.

ترمب: سأتحدث مع ولي العهد السعودي ونقترب من حل مشكلة كبيرة.

ترمب: ثلاثة أطراف شاركت في التحقيقات السعودية.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان "سيواصل البيت الأبيض متابعة التحقيقات الدولية في الحادث المأساوي عن كثب والدعوة لتحقيق العدالة بشكل ملائم وشفاف ويتفق مع كل الإجراءات القانونية".

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