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سياسة

شاهد| ترمب يعلق على إعلان السعودية مقتل خاشقجي

20/10/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن التفسير الذي أعلنته السعودية بشأن كيفية وفاة الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول موثوق به.

أبرز تصريحات ترمب:
  • قال ترمب للصحفيين، اليوم، إن ما أعلنته السعودية بشأن ملابسات وفاة خاشقجي "خطوة أولى جيدة".
  • أضاف ترمب: أفضل ألا تتضمن أي عقوبات ضد الرياض إلغاء الطلبيات الدفاعية الكبيرة.
  • ترمب: نريد السعودية حليفا في المواجهة مع إيران.
  • ترمب: سأتحدث مع ولي العهد السعودي ونقترب من حل مشكلة كبيرة.
  • ترمب: ثلاثة أطراف شاركت في التحقيقات السعودية.
  • قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان "سيواصل البيت الأبيض متابعة التحقيقات الدولية في الحادث المأساوي عن كثب والدعوة لتحقيق العدالة بشكل ملائم وشفاف ويتفق مع كل الإجراءات القانونية".
ردود فعل:
  • قال السناتور الأمريكي الجمهوري لينزي غراهام في تغريدة على تويتر "القول بأنني متشكك في الرواية السعودية الجديدة سيكون من قبيل تبسيط الأمور".
     
  • أضاف غراهام "في البداية أبلغونا أن السيد خاشقجي غادر القنصلية وأن هناك نفيا قاطعا لأي تورط سعودي. والآن مشاجرة اندلعت وأنه قُتل في القنصلية، وكل هذا بغير علم ولي العهد".. "يصعب تصديق هذا التفسير الأخير".
     
  • أبلغ السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) أن التفسير السعودي "يصعب تصديقه"  ودعا إلى تحقيق دولي في ملابسات موت خاشقجي.
     
  • قال "يبدو بكل وضوح أن السعوديين يحاولون كسب الوقت وشراء غطاء. ولكن هذا العمل يثير أسئلة أكثر مما يقدم أجوبة ولا يمكن أن ينتظر العالم 30 يوما للانتهاء من التحقيق السعودي."
     
  • النائب الديموقراطي آدم شيف: الزعم بأن خاشقجي قتل خلال شجار مع 15 شخصا أرسلوا من السعودية لا يتمتع بمصداقية على الإطلاق.
  • النائب الديموقراطي آدم شيف: تنبغي محاسبة السعودية وإن امتنعت الإدارة عن قيادة جهود المحاسبة فعلى الكونغرس أن يقودها.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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