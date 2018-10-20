شاهد| السعودية تعترف: خاشقجي توفي بعد شجار داخل القنصلية

نقلت وسائل الإعلام الرسمية السعودية عن النائب العام قوله إن التحقيقات الأولية أظهرت وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول بعد شجار مع أشخاص قابلوه هناك.
التفاصيل والتطورات:
- قال بيان للنائب العام إن "التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية".
- ذكرت قناة الإخبارية السعودية أن أمرا ملكيا صدر بإعفاء سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي وأحمد العسيري نائب رئيس جهاز المخابرات العامة من منصبيهما.
- وكالة الأنباء السعودية: الملك سلمان يأمر بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة رئاسة جهاز المخابرات العامة.
- ذكرت الوكالة أن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان" لإعادة هيكلة رئاسة جهاز المخابرات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها".
- قالت الوكالة إن اللجنة ستضم في عضويتها وزيري الداخلية والخارجية ورئيس الديون الملكي ورئيس جهازي المخابرات العامة وأمن الدولة وشخصيات أخرى.
- وكالة الأنباء السعودية: إنهاء خدمات عدد من الضباط بينهم مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح، و مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي.
- الخارجية السعودية: نثمن تعاون تركيا المتميز والتي ساهمت جهودها بشكل هام في مسار التحقيقات.
- مصدر سعودي مسؤول: الشخص الذي تشاجر مع خاشقجي ذهب لمقابلته بعد ظهور مؤشرات تدلل على إمكانية عودته للبلاد.
- مصدر سعودي مسؤول: مناقشات الشخص الذي ذهب لمقابلة جمال خاشقجي تطورت بشكل سلبي مما أدى إلى حدوث شجار.
- مصدر سعودي مسؤول: بعد وفاة خاشقجي إثر العراك مع المشتبه بهم تمت محاولة التكتم على ما حدث والتغطية عليه.
- البيت الأبيض: واشنطن اطلعت على رواية الرياض بشأن تقدم التحقيق حول مصير خاشقجي واتخاذها إجراءات بحق المشتبهين.
- رويترز عن مصدر سعودي مطلع على التحقيقات يقول إنه لا يعرف ماذا جرى لجثة خاشقجي.
- رويترز: شخص مطلع على التحقيقات السعودية في موت خاشقجي يقول إن سائق القنصلية السعودية من بين من سلموا جثته لمتعاون محلي.
- رويترز: شخص مطلع على التحقيقات السعودية في موت خاشقجي يقول إنه لم تصدر أوامر بقتله أو خطفه ولكن هناك أمرا دائما من رئاسة المخابرات بإعادة المعارضين للمملكة.
- رويترز عن مصدر مطلع على التحقيقات السعودية: ماهر مطرب تم اختياره لتنفيذ العملية كونه عمل مع خاشقجي في لندن.