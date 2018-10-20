شاهد| السعودية تعترف: خاشقجي توفي بعد شجار داخل القنصلية

نقلت وسائل الإعلام الرسمية السعودية عن النائب العام قوله إن التحقيقات الأولية أظهرت وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول بعد شجار مع أشخاص قابلوه هناك.

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