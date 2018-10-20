خاشقجي.. المطالب بحرية الإعلام العربي حتى الرمق الأخير

في آخر مقالاته المنشورة في صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، طالب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، صاحب السيرة المهنية الطويلة، بحرية أكبر للإعلام العربي في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء في المقال الذي نشرته الصحيفة بعد أسبوعين على دخوله مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإنجاز معاملات إداريّة ومن ثم اختفائه حتى إعلان وفاته أمس (السبت). "أنّ العالم العربي يواجه نسخته الخاصة من الستار الحديدي المفروضة عليه ليس فقط من لاعبين خارجيين، ولكن أيضا عبر قوى داخلية تواقة للسلطة. وقال: "علينا أن نخلق منصّة للأصوات العربية".

جمال خاشقجي.. دخل قنصلية بلاده في 2 أكتوبر

خاشقجي انتقل في 2017 للعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة خشية التعرّض للاعتقال في السعودية التي شهدت حملات توقيف شملت كتّابا ورجال دين وحقوقيين وناشطات في حقوق المرأة وأمراء وسياسيين.

ينتمي خاشقجي إلى عائلة سعودية مرموقة لها أصول تركية، جدّه محمّد خاشقجي الطبيب الشخصي للملك الراحل عبد العزيز آل سعود، مؤسّس المملكة وعمّه هو تاجر الأسلحة الراحل عدنان خاشقجي.

ولد خاشقجي في المدينة المنورة في 13 أكتوبر/تشرين الأول/اكتوبر 1958، وأمضى سنوات شبابه وهو يدرس الأفكار الإسلامية، معتنقا في الوقت ذاته أفكارا ليبرالية.

تخرّج خاشقجي من جامعة ولاية إنديانا الأمريكية في العام 1982، وبدأ يعمل في صحف يومية بينها (سعودي غازيت) و(الشرق الأوسط).

أُرسل لتغطية أخبار النزاع في أفغانستان، وأظهر تعاطفاً مع قضية المجاهدين في الحرب الأفغانية خلال الثمانينات ضد الاتحاد السوفياتي والتي موّلها السعوديون ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).

أجرى خاشقجي مقابلات مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أفغانستان والسودان، ما تسبّب له على الأرجح بوصفه "صديق ابن لادن" في بعض وسائل الإعلام السعودية والعربية والغربية، لكنّه ما لبث أن ابتعد عن ابن لادن في التسعينات بعدما أصبح هذا الأخير يدعو الى أعمال عنف في الغرب.

اعتُبر خاشقجي في مرحلة لاحقة صوتا للأسرة الحاكمة في السعودية، لكنّ السلطات اعتبرت أنه " تقدّمي أكثر من اللزوم" فاضطر إلى مغادرة منصبه كرئيس تحرير في صحيفة (الوطن) اليومية في العام 2003 بعد 54 يوماً فقط من بدء عمله فيها.

صورة تجمع الصحفي السعودي جمال خاشقجي مع أفراد من أسرته

خاشقجي… مسيرة وتضييق:

اتسمت علاقات خاشقجي مع السلطات السعودية بالتقلب، فقد تولّى مناصب استشارية في الرياض وواشنطن، بينها لصالح الأمير تركي الفيصل الذي أدار الاستخبارات السعودية لأكثر من 20 عاما، وعندما عُيّن الأمير تركي الفيصل سفيراً في واشنطن في 2005، رافقه خاشقجي إلى الولايات المتحدة.

في سنة 2007، عاد خاشقجي إلى صحيفة الوطن وأمضى فيها ثلاث سنوات قبل أن يضطّر مجدداً للمغادرة بعدما اعتبرت السلطات أنّ أسلوبه التحريري "يتجاوز الحدود" المرسومة للنقاش في المجتمع السعودي، بحسب موقعه على الإنترنت.

أطلق خاشقجي مع الملياردير الأمير الوليد بن طلال، (قناة العرب) الإخبارية في المنامة عام 2015.. والتي توقفت عن العمل بعد 24 ساعة فقط بعدما بثّت مقابلة مع شخصية معارضة.

ترك خاشقجي السعودية في سبتمبر /أيلول 2017. بعد أشهر من تولّي محمد بن سلمان منصب ولي العهد

وفي حينه، منعته جريدة (الحياة) اليومية المملوكة من الأمير السعودي خالد بن سلطان آل سعود من الكتابة فيها، بعد أن دافع في مقال له عن جماعة الإخوان المسلمين.

الصحفي الراحل، ذكر أنّ السلطات منعته كذلك من استخدام حسابه الخاص في تويتر بعدما قال إنّ على المملكة أن تخشى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

خاشقجي غادر المملكة في خضمّ موجة الاعتقالات التي شملت مثقفين وعلماء ودعاة وأمراء بينهم الملياردير الوليد بن طلال الذي أوقف مع آخرين على خلفيّة تتهم تتعلّق بالفساد، وفقا للسلطات.

جمال خاشقجي وخطيبته خديجة

انتقد خاشقجي الذي كان من المفترض أن يتزوّج في أكتوبر/تشرين الأول الحالي من خطيبته التركية خديجة جنكيز، الحرب السعودية في اليمن حيث تقاتل المملكة الحوثيين.

كتب الصحفي السعودي الراحل في صحيفة (غارديان) البريطانية في مارس/ آذار الماضي: "يستحق ولي العهد الثناء على برنامجه الإصلاحي في الداخل.. لكن في الوقت ذاته، لم يسمح بأي نقاش في السعودية حول طبيعة التغييرات التي يجريها".

خاشقجي تابع: "يبدو أنه ينقل البلاد من التطرّف الديني التاريخي، إلى تطرّفه القائل عليكم أن تقبلوا بإصلاحاتي".

خلفية:

تحتلّ السعودية المرتبة 169 على لائحة من 180 بلداً وضعتها منظمة (مراسلون بلا حدود) للتصنيف العالمي لحرية الصحافة.

السعودية أعلنت "وفاة " الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول بعد "شجار مع أشخاص قابلوه هناك".

محتجون أمام البيت الأبيض يطالبون بفرض عقوبات على السعودية -19 أكتوبر