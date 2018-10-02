يمنيون يصرخون: التحالف السعودي الإماراتي الحوثي يقتلنا

تفاعل اليمنيون على منصات التواصل الاجتماعي مع هاشتاج أطلقه ناشطون قبل يومين هاجموا فيه التحالف السعودي الإماراتي والحوثيين، تحت عنوان "تحالف_سعودي_إماراتي_حوثي_لقتلنا_وتجويعنا".

تحالف "سعودي إماراتي حوثي"

الوسم جاء بعد انهيار الريال اليمني إلى أدنى قيمة له في تاريخه، إذ تخطى حاجز الـ750 للدولار الواحد، والـ200 للريال السعودي الواحد، لتفقد العملة اليمنية 300% من قيمتها منذ أربع سنوات.

نقابة الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن، أصدرت، الأحد، تعميمًا هامًا على جميع محلات وشركات الصرافة بالمدينة، بالتوقف عن عمليات البيع والشراء بالعملات الأجنبية حتى إشعار آخر، ابتداء من صباح أمس الإثنين، والاكتفاء بتسليم وإرسال الحوالات المالية فقط.

النقابة اتهمت جهات وأيادٍ غير معروفة وصفتها بالعبثية بالوقوف وراء الارتفاع غير المبرر للدولار دون أغراض تجارية حقيقية.

انهيار العملة المحلية باليمن، أدّى إلى تفاقم الوضع الإنساني جراء ارتفاع السلع الأساسية، مع ارتفاع سعر المشتقات النفطية بشكل كبير، وتدهورت الأوضاع الاقتصادية والإنسانية لليمنيين مع استمرار الصراع الدامي في البلاد.

حملة إلكترونية

الناشطون دعوا إلى إنقاذ العملة اليمنية، وحملوا التحالف السعودي الإماراتي المسؤولية للتخلي عن البلاد والبنك المركزي الذي أصبح تحت سلطة الحكومة الشرعية .

ودعا مواطنون وناشطون يمنيون إلى تحرك ميداني بفعاليات سلمية للتنديد بالانتهاكات والممارسات التي يقوم بها التحالف السعودي الإماراتي وكذا جماعة الحوثي بحق اليمن واليمنيين.

الناشطون أطلقوا الإثنين حملة إلكترونية واسعة النطاق على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بثورة جياع ضد الجميع، ودشنوا هاشتاجات: #شرعية_العار، #انا_نازل_انا_جائع، #ثورة_الجياع، #شباب_فوق_السلطة.

أبرز التعليقات

ارحلوا من ارضنا وارفعوا ايديكم عنها ولانريد منكم شيئ .. لا تساعدونا بمعونات وهميه وتحتلوا ارضنا .. #تحالف_سعودي_اماراتي_حوثي_لقتلنا_وتجويعنا#انا_نازل_انا_جائع#شباب_فوق_السلطة https://t.co/qQGvgXl4v4 — Ahmed Alawi (@alawi_a) October 2, 2018

https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A_%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A_%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A_%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%A7_%D9%88%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%86%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/aziz_alnaqeb/status/1046514528928890881?ref_src=twsrc%5Etfw

يا الله اطفال اليمن يموتون جوعا

اطفال اليمن جلد وعظم من لم يمت ينتظر الموت .

اغثنا يا رب.#تحالف_سعودي_إماراتي_حوثي_لقتلنا_وتجويعنا pic.twitter.com/2W3sUP4ApJ — فاروق الحميري (@faroukalhemyari) October 1, 2018

https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw