يمنيون يصرخون: التحالف السعودي الإماراتي الحوثي يقتلنا

تفاعل اليمنيون على منصات التواصل الاجتماعي مع هاشتاج أطلقه ناشطون قبل يومين هاجموا فيه التحالف السعودي الإماراتي والحوثيين، تحت عنوان "تحالف_سعودي_إماراتي_حوثي_لقتلنا_وتجويعنا".
الشرعية تتآكل وتتقلص مساحتها بسبب صمتها وتهاونها تجاه التصرفات الاحتلالية وغطرسة وعنجهية التحالف #السعودي_الاماراتي في المناطق #اليمنية المستعادة من الانقلاب #الحوثي.#تحالف_سعودي_إماراتي_حوثي_لقتلنا_وتجويعنا #انا_نازل_انا_جائع#ثورة_الجياع
#شباب_فوق_السلطة
— Saeed Thabit Saeed (@saeedthabit) September 30, 2018
ارحلوا من ارضنا وارفعوا ايديكم عنها ولانريد منكم شيئ .. لا تساعدونا بمعونات وهميه وتحتلوا ارضنا .. #تحالف_سعودي_اماراتي_حوثي_لقتلنا_وتجويعنا#انا_نازل_انا_جائع#شباب_فوق_السلطة https://t.co/qQGvgXl4v4
— Ahmed Alawi (@alawi_a) October 2, 2018
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A_%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A_%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A_%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%A7_%D9%88%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%86%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/aziz_alnaqeb/status/1046514528928890881?ref_src=twsrc%5Etfw
يا الله اطفال اليمن يموتون جوعا
اطفال اليمن جلد وعظم من لم يمت ينتظر الموت .
اغثنا يا رب.#تحالف_سعودي_إماراتي_حوثي_لقتلنا_وتجويعنا pic.twitter.com/2W3sUP4ApJ
— فاروق الحميري (@faroukalhemyari) October 1, 2018
https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw