مصر: مقتل أبو حمزة المقدسي أبرز قادة "تنظيم الدولة" في سيناء

أعلن تنظيم الدولة (الثلاثاء) مقتل قيادي كبير في صفوفه في شبه جزيرة سيناء بمصر، وهو ما يمثل ضربة للمسلحين المسؤولين عن سلسلة هجمات استهدفت قوات الأمن ومدنيين.

التفاصيل:

التنظيم نشر إعلانا عبر قنواته على تطبيق "تليغرام" بعنوان "قوافل الشهداء" ويضم صورة لرجل مبتسم ذي لحية صغيرة، وعرفه التنظيم بأنه أبو حمزة المقدسي.

التنظيم ذكر أن المقدسي، وهو فلسطيني، كان مسؤولا عن التخطيط والتدريب في سيناء، دون أن يورد تفاصيل بشأن أين أو متى أو كيف قُتل.

لم يصدر بعد تعليق من الجيش المصري على الإعلان، لكن مصادر أمنية قالت إن المقدسي قُتل مع شخصين آخرين أمس (الاثنين) في غارة جوية استهدفت سيارتهم قرب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

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