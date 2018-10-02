مصر ترد على مزاعم بيع إحدى بحيراتها للسعودية

نفت الحكومة المصرية، الثلاثاء، صحة شائعة تتداولها مواقع إلكترونية وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عزمها بيع إحدى أكبر بحيراتها الطبيعية للمملكة العربية السعودية.
التفاصيل:
- أفاد بيان لمجلس الوزراء المصري بأنه "في ضوء ما تم تداوله من أنباء عن توجه الحكومة لبيع بحيرة المنزلة (شمال البلاد) لإحدى الدول العربية (لم يحددها) نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تلك الأنباء".
- قال البيان إن "بحيرة المنزلة ملك للدولة وللشعب المصري، ولن يتم تأجيرها أو استثمارها لصالح أية دولة أخرى".
- أوضح البيان أن "وزارة الزراعة تعمل على إزالة كافة التعديات بالبحيرة واستردادها وفتحها أمام الصيد الحر كمصدر طبيعي للأسماك".
- أشار البيان إلى أن عمليات التطهير والتطوير للبحيرة تتم لصالح المواطنين المقيمين حول البحيرة، وستعود بالنفع على البلاد بأكملها.
- ناشدت وزارة الزراعة كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات.
خلفية:
- تقول السلطات المصرية إنها تنفذ مشروعًا لتطوير بحيرة المنزلة بهدف تطهير وتعميق وتجديد المياه للمساعدة في استزراع أنواع جديدة من الأسماك، وزيادة الإنتاج السمكي من البحيرة التي تطل عليها 4 محافظات، شمالي البلاد.
- خلال الأيام الماضية تحدثت مواقع إخبارية محلية على الإنترنت عن تحويل بحيرة المنزلة لمزرعة خاصة أو تأجيرها للمملكة العربية السعودية؛ ما أثار موجة استياء على منصات التواصل الاجتماعي.
- تخلت مصر عن ملكية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية بعد اتفاق مع الرياض عام 2016، ما أثار موجة انتقادات واحتجاجات واسعة في مصر.