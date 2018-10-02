في سابقة برلمانية بمصر.. السيسي يرفض قانون "التجارب السريرية"

أعلن البرلمان المصري، الثلاثاء، رفض رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي التصديق على قانون "التجارب السريرية"، بعد نحو 5 أشهر على إقراره نهائيا، في سابقة برلمانية بالبلاد.

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