فرنسا تجمد أصولا إيرانية بعد اتهامات لطهران بالتخطيط لتفجير في باريس

يأتي القرار الفرنسي في وقت تطالب فيه حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني العواصم الأوربية بإنقاذ الاتفاق النووي، الذي أبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.