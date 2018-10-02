شاهد: إحياء ذكرى ضحايا إطلاق النار الأكثر دموية في أمريكا

أحيا مئات الأمريكيين الإثنين، ذكرى 58 شخصا قتلوا بإطلاق نار في لاس فيغاس العام الماضي على يد مسلح فتح النار عليهم من نافذة غرفة فندق شاهق أثناء مشاهدتهم مهرجانا موسيقيا.

وأطلق الأمريكي "ستيفن بادوك " النار في أول أكتوبر/ تشرين الأول 2017.. على حشد مكون من أكثر من 20 ألف شخص، ما أسفر عن إصابة أكثر من 800 آخرين، ثم انتحر ما جعل من الصعب على المحققين معرفة دوافعه.

مشاهد من إحياء ذكرى الضحايا

أطلق المشاركون في الاحتفال 58 حمامة في إشارة إلى عدد القتلى.

قال حاكم نيفادا بريان ساندوفال "قبل عام، وقع حدث هزنا من صميمنا، لقد سلب منا هذا الهجوم أشخاصا لا يمكن أن ننساهم أبدا.. لن نتعافى أبدا من تلك الليلة المشؤومة، ولا ينبغي لنا ذلك".

الرئيس دونالد ترمب، أعرب عن تعاطفه، حيث قال في مؤتمر صحفي إن أمريكا كلها نعت ضحايا هذا الهجوم.

كانت الشرطة قد أنهت تحقيقها في الحادث في أغسطس/آب دون التوصل إلى معرفة نتيجة حاسمة.

خلفية وتفاصيل الحادث

الأمريكي ستيفن بادوك – أرشيفية – مواقع التواصل الاجتماعي