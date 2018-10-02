برهم صالح رئيسا للعراق وعادل عبد المهدي رئيسا للحكومة

أعلن البرلمان العراقي فوز مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح بمنصب رئيس الجمهورية بعد تغلبه على منافسه مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين.

وكلف الرئيس صالح، فور انتخابه في البرلمان، عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة، لينهي بذلك شهورا من الانسداد السياسي عقب انتخابات برلمانية غير حاسمة.

وأمام عبد المهدي، الذي شغل من قبل مناصب نائب الرئيس ووزير النفط ووزير المالية، 30 يوما لإجراء المشاورات وتشكيل الحكومة ثم عرضها على البرلمان للموافقة.

التفاصيل:

جاء فوز صالح في جولة تصويت ثانية على منصب رئيس الجمهورية بعد تعذر حصوله أو منافسه فؤاد حسين على ثلثي الأصوات في الجولة الأولي.

أعلن فؤاد حسين انسحابه بعد الجولة الأولى، لكن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رفض هذا الانسحاب.

يعد منصب رئيس الجمهورية شرفيا، ولكنه ضروري من أجل تشكيل الحكومة.

التصويت على انتخاب الرئيس خطوة رئيسية قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما فشل فيه الساسة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار ولم تحسم نتائجها بعد.

يبلغ عادل عبد المهدي من العمر 76 عاما، وهو خبير اقتصاد هاجر من بلاده إلى فرنسا عام 1969، وعمل في مراكز بحثية وأصدر مجلات بالعربية والفرنسية. وكان والده وزيرا في عهد الملكية، التي سقطت في العراق عام 1958.

جاء عبد المهدي بعد ترشيح كتلتين سياسيتين له، الأولى يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ورئيس الحكومة المنتهية ولايته حيدر العبادي، والثانية يتزعمها زعيم فصائل "الحشد الشعبي" هادي العامري، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

توزعت السلطات في العراق، منذ الغزو الأمريكي وسقوط نظام الرئيس صدام حسين في عام 2003، بين المجموعات العرقية والدينية الموجودة في البلاد، إذ يتولى الشيعة منصب رئيس الحكومة أهم منصب في نظام الحكم، ويأخذ السنة منصب رئيس البرلمان، ومنصب رئيس الدولة إلى الأكراد.

من هو صالح: