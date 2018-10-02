البرلمان الأوربي يلغي مساعدة بـ 70 مليون يورو لتركيا

وافق البرلمان الأوربي، الثلاثاء، بأغلبية كبيرة على إلغاء مساعدة قيمتها 70 مليون يورو لتركيا، بعد ثلاثة أيام على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى برلين.

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