ألمانيا تعتزم تسهيل قوانين الهجرة لسد النقص في الأيدي العاملة

أعلن وزراء ألمان أن الحكومة تعتزم تسهيل قوانين الهجرة لاجتذاب الأجانب الباحثين عن عمل، من بينهم المهاجرون غير النظاميين الذين اندمجوا في المجتمع، ومنحهم فرصة للبقاء في البلاد.

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