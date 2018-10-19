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نيويورك تايمز: كوشنر يطلب من ترمب دعم بن سلمان

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وصهر ترمب ومستشاره غاريد كوشنر
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وصهر ترمب ومستشاره غاريد كوشنر
19/10/2018

طلب غاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط من دونالد ترمب، دعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

أبرز ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، (الجمعة)، في تقريرها:
  • نقلت عن مصدر مقرب من البيت الأبيض أنّ كوشنر يحث الرئيس ترمب على الوقوف بجانب الأمير (محمد بن سلمان)".
  • كوشنر يتحدث عن قدرة ولي العهد السعودي على النجاة من الغضب الدائر كما تجاوز النقد في السابق.الأربعاء، أعلن البيت الأبيض في أن كوشنر، اتصل بولي العهد السعودي بشأن قضية خاشقجي، دون الكشف عن محتوى المحادثات.
  • اتصال "كوشنر" جاء بالتزامن مع اتصالات أخرى أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون مع الأمير السعودي.
كوشنر يعمل خلف الكواليس:
  • شبكة سي إن إن نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن كوشنر توارى عن الأنظار بشكل متعمد الأسبوع الماضي، بسبب التدقيق في علاقاته الوثيقة مع ولي العهد السعودي المتهم بإعطاء الأمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي.
  • المصادر قالت إن كوشنر قرر العمل خلف الكواليس في بلورة رد الإدارة الأمريكية على قضية اختفاء خاشقجي.
  • كوشنر أعرب عن قلق المسؤولين الأمركيين خلال اتصالات مع ولي العهد السعودي عبر تطبيق واتساب.
اختفاء جمال خاشقجي:
  • اختفت آثار الصحفي السعودي في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.
  • طالبت عدد من الدول والمنظمات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي بعد دخوله القنصلية بإسطنبول.
  • عبرت دول عربية عن تضامنها مع السعودية في مواجهة تهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها إذا ثبت تورطها في اختفاء خاشقجي.
  • تتوالى ردود الأفعال عبر العالم، من مسؤولين ومنظمات، مطالبة بالكشف عن مصير خاشقجي، لتتصدر "مانشيتات" الصحف ونشرات الأخبار العالمية، بالتوازي مع التحليلات عن تداعيات هذه الأزمة على كل المستويات.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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