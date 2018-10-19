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سياسة

نواب أمريكيون يطالبون بعقوبات صارمة وشاملة على السعودية

عضو مجلس النواب الأمريكي- لويد دوجيت
عضو مجلس النواب الأمريكي- لويد دوجيت
19/10/2018

طالب أكثر من 40 عضوا في مجلس النواب الأمريكي، الرئيس دونالد ترمب بفرض عقوبات صارمة وشاملة على السعودية في حال ثبت تورطها بحادثة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في رسالة بعث بها النواب الأمريكيون إلى ترمب، ونشرها العضو في مجلس النواب "لويد دوجيت" على موقعه الرسمي، ووقعها أكثر من 40 مشرعا.

أبرز ما ورد في رسالة النواب إلى ترمب:
  • الدلائل القوية تشير إلى إعطاء حكام المملكة العربية السعودية أوامر بقتل جمال خاشقجي وتقطيع جسده.
  • هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن الحكومة السعودية دبرت اغتيال جمال خاشقجي.
  • النواب أعربوا عن تأييدهم لزملائهم في مجلس الشيوخ الذين حثوا ترمب، الأسبوع الماضي على التعامل مع الواقعة في إطار "قانون ماغنيتسكي"
  • ينص قانون ماغنيتسكي  على محاسبة الأطراف المتورطة في عمليات الاغتيال أو التعذيب خارج القانون.
  • في حال تطابقت معلومات تحقيقاتكم السريعة والنتائج التي ستتوصلون إليها مع الأخبار التي ترد في الإعلام حيال هذه العمل المخيف.
  • سندعو إلى عقوبات صارمة وشاملة ضد الأشخاص والدول المعنية.
  • دعا الموقعون على الرسالة الولايات المتحدة إلى تعليق انخراطها في دعم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن ضد جماعة الحوثيين.
  • الحرب في اليمن البلد أسفرت عن مقتل عدد لا حصر له من النساء والأطفال العزل.

 

تغريدة لعضو مجلس النواب الأمريكي- لويد دوجيت
سيناتور يدعو لإعادة النظر في جميع العلاقات:

دعا السيناتور الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي "كوري بوكر" إدارة بلاده إلى إعادة النظر في جميع العلاقات القائمة بين الولايات المتحدة والسعودية، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وخلال مشاركته في برنامج بجامعةAllen) ) الخميس، انتقد بوكر بشدّة سياسة الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب، تجاه حادثة اختفاء الصحفي خاشقجي، بعد دخوله قنصلية السعودية بمدينة إسطنبول.

  • عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، أشار إلى أن موقف إدارة ترمب حيال قضية خاشقجي، لم يكن قويًا بما فيه الكفاية.
  • بوكر أنتقد سياسة بلاده تجاه السعودية منذ مدة طويلة، مشيرا لما يجري في اليمن، معتبرا أنها أزمة إنسانية.
  • شدّد بوكر على ضرورة أن توقف الولايات المتحدة بيع الأسلحة إلى الرياض، وإعادة النظر في جميع علاقات بلاده مع السعودية، قائلا:" نحن بلد ينبغي أن يكون رائدًا من الناحية الأخلاقية".
السيناتور الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي- كوري بوكر
خلفيات:
  • في وقت سابق، قال ترمب، في مقابلة مع صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية في البيت الأبيض: "خاشقجي مات ما لم تحدث معجزة المعجزات وهذا الاستنتاج مبني على تقارير استخباراتية تأتي من كل صوب".
  • ترمب اعتبر أن التقارير بشأن قيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بإعطاء أوامر لـقتل خاشقجي تثير تساؤلات عميقة بشأن التحالف الأمريكي مع السعودية.
  • ترمب أوضح قائلا:" نحن ننتظر نتائج التحقيقات، وسوف نحصل عليها قريبا جدا.. بانتظار التفاصيل من نحو ثلاثة تحقيقات منفصلة حتى يتسنى لنا معرفة حقيقة اختفاء خاشقجي.
  • وردا على سؤال حول العواقب إذا تم ربط زعماء سعوديين باختفاء خاشقجي قال: "حسنا، يتعين أن تكون وخيمة.. أعني، هذا شيء سيء.. لكن سنرى ما سيحدث".
  • اختفت آثار الصحفي السعودي في الثاني من أكتوبر/تشرين أول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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