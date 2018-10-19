مسؤولون أتراك: جمعنا عينات كثيرة من القنصلية ومنزل القنصل

نقلت وكالة روتيرز عن مسؤولين أتراك أن المحققين جمعوا "عينات كثيرة" من تفتيش القنصلية ومقر إقامة القنصل وسوف يسعون لتحليل العينات بحثا عن آثار الحمض النووي لجمال خاشقجي.

وأوضح المسؤولان أن السلطات وسعت دائرة البحث بعد تتبع مسارات وأماكن توقف السيارات التي غادرت القنصلية السعودية ومقر إقامة القنصل في الثاني من أكتوبر تشرين الأول وهو اليوم الذي شوهد فيه خاشقجي لآخر مرة.

المسؤولان التركيان، أشارا إلى أن الشرطة التركية تفتش غابة على مشارف اسطنبول ومدينة قرب بحر مرمرة بحثا عن جثمان الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى قبل نحو أسبوعين بعدما دخل القنصلية السعودية.

تتبع تحركات السيارات المشتبه بها:

يعتقد المحققون الأتراك بأن قتلة خاشقجي ربما ألقوا بجثته في غابة بلغراد المتاخمة لمدينة اسطنبول وعند موقع ريفي قريب من مدينة يالوفا التي تبعد 90 كيلومترا جنوبي اسطنبول.

أحد المسؤولين، قال إن التحقيقات أدت إلى بعض الشكوك بأن رفاته ربما تكون في مدينة يالوفا وغابة بلغراد وأن الشرطة تفتش المنطقتين.

أحمد عسيري… "كبش فداء" محتمل:

أحمد عسيري… "كبش فداء" محتمل

كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، عن خطة من شأنها الدفع بنائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية، المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، اللواء أحمد عسيري " كبش فداء" في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.