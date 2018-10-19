قوات الاحتلال تنشر قوات ودبابات على حدود غزة

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات كبيرة ودبابات على حدود قطاع غزة بعد تقارير عن نية الجيش استخدام القوة لمواجهة المسيرات الفلسطينية المتوقعة اليوم الجمعة.

التفاصيل بحسب هيئة مصادر وهيئة البث الإسرائيلية:

بثت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورا لعشرات الدبابات وقوات كبيرة من الجيش على حدود القطاع.

تم نشر الجيش بأعداد كبيرة في الجنوب" في إشارة إلى الحدود مع غزة.

من المتوقع أن تتغير طبيعة رد جيش الاحتلال على الاشتباكات على السياج مع انتشار القوات المدرعة والهندسية والمدفعية حول غزة.

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية لم يصادق مساء الأربعاء على تنفيذ عملية عسكرية ضد قطاع غزة.

المجلس المصغر اعتمد قرارا بالرد بالقوة على المسيرات الفلسطينية وعلى إطلاق الطائرات الورقية والبالونات المحترقة.

تغيير مسار الطائرات:

سلطة الطيران الإسرائيلية: تغيير مسارات الطائرات من مطار "بن غوريون"، قرب تل أبيب، إثر التطورات الأمنية في قطاع غزة.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: تم تغيير مسارات الطائرات في مطار بن غوريون اليوم الخميس بسبب الوضع الأمني ".

تمر بعض الطائرات في مغادرتها وقدومها عبر أجواء قطاع غزة أو بالقرب منه .

وتقوم مصر والأمم المتحدة بجهود حثيثة في مسعى لمنع تفجر الأوضاع في القطاع.

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلال لقائه ورئيس الوفد المصري اللواء أيمن بديع

وفد أمني مصري من أجل التهدئة:

اجتمع وفد أمني مصري، أمس الخميس، مع مسؤولين إسرائيليين كبار في إطار الجهود المصرية لمنع تدهور الأوضاع الأمنية في غزة، بحسب هيئة البث الاسرائيلية .

الوفد برئاسة وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء أيمن بديع التقى مع مستشار الامن القومي الاسرائيلي مئير بن شبات ومسؤولين كبار في جهاز الامن العام الاسرائيلي" الشاباك ".

الاجتماع عقد في إطار الاتصالات الهادفة الى التوصل الى التهدئة .

حركة "حماس" قالت إن الوفد الأمني المصري التقى (الخميس)، في غزة مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية .

حركة "فتح" أعلنت أن الوفد ذاته التقى في رام الله، مساء الخميس، قياديين من الحركة برئاسة عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد .

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