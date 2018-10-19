شاهد: ماذا قال خاشقجي لصديقه عن العائلة المالكة السعودية؟

قال إياد حجي أحد أصدقاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي إن الأخير كان يتألم بسبب العيش في المنفى بعيدا عن بلده.

وأضاف حجي وهو مخرج أفلام وثائقية سوري عمل مع خاشقجي، خلال مقابلة له مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية: "لكنه في الوقت نفسه كان سعيدا أنه يقول رأيه بحرية ككاتب في صحيفة شهيرة كـ "واشنطن بوست".

تصريحات حجي:

ذات مرة قال لي جمال خاشقجي إن السعوديين أو السلطة في السعودية تعاملوا معه وكأنه أطلق النار على أحد أفراد العائلة المالكة وفر خارج السعودية. لكنه استمر يتحرك من دون احتياطات.

خاشقجي كان رجلا متواضعا ومرحا وحبه للتاريخ جعله يضع نصب عينيه ما يوحد دول المنطقة المنقسمة بشدة.

خاشقجي كان فخورا بهويته السعودية وكذلك بجذور أسرته التركية.

خاشقجي كان يسعى للإقامة في تركيا، والحصول على الجنسية التركية لتسهيل تحركاته وسفره بعدما فرض على نفسه العيش في منفى.

اعتدنا الذهاب للجلوس معا بعد الانتهاء من التصوير والعمل، لم يكن مدخنا، لكنه فضل تدخين السيجار وشرب القهوة".

ما علاقة حجي بخاشقجي؟

عمل حجي مع خاشقجي في فيلم وثائقي عن حياة فخر الدين باشا آخر حاكم وقائد عسكري عثماني للمدينة المنورة، ما بين عامي 1916-1919 وكان فخر الدين باشا، قائد فيلق بالجيش العثماني الرابع في الموصل برتبة عميد عندما اشتعلت الحرب العالمية الأولى في عام 1914، ثم رُقِّي إلى رتبة لواء، واستُدعي عام 1916 إلى الحجاز؛ للدفاع عن المدينة المنورة عندما بدت تلوح في الأفق نذر نجاح الإنجليز في إثارة حركة مسلحة ضد الدولة العثمانية.

أثير جدل شديد بين وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدما اتهم الأول الأمير العثماني فخر الدين باشا بسرقة أموال أهل المدينة وخطفهم وحملهم في قطارات إلى الشام وإسطنبول، إضافة إلى سرقة مخطوطات نبوية شريفة، ورد أردوغان مخاطباً ابن زايد "حين كان جدنا فخر الدين باشا يدافع عن المدينة المنورة، أين كان جدك أنت أيها البائس وأنت تقذفنا بالبهتان؟

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