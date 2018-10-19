شاهد: ماذا قال خاشقجي لصديقه عن العائلة المالكة السعودية؟

قال إياد حجي أحد أصدقاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي إن الأخير كان يتألم بسبب العيش في المنفى بعيدا عن بلده.
وأضاف حجي وهو مخرج أفلام وثائقية سوري عمل مع خاشقجي، خلال مقابلة له مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية: "لكنه في الوقت نفسه كان سعيدا أنه يقول رأيه بحرية ككاتب في صحيفة شهيرة كـ "واشنطن بوست".
تصريحات حجي:
- ذات مرة قال لي جمال خاشقجي إن السعوديين أو السلطة في السعودية تعاملوا معه وكأنه أطلق النار على أحد أفراد العائلة المالكة وفر خارج السعودية. لكنه استمر يتحرك من دون احتياطات.
- خاشقجي كان رجلا متواضعا ومرحا وحبه للتاريخ جعله يضع نصب عينيه ما يوحد دول المنطقة المنقسمة بشدة.
- خاشقجي كان فخورا بهويته السعودية وكذلك بجذور أسرته التركية.
- خاشقجي كان يسعى للإقامة في تركيا، والحصول على الجنسية التركية لتسهيل تحركاته وسفره بعدما فرض على نفسه العيش في منفى.
- اعتدنا الذهاب للجلوس معا بعد الانتهاء من التصوير والعمل، لم يكن مدخنا، لكنه فضل تدخين السيجار وشرب القهوة".
ما علاقة حجي بخاشقجي؟
- عمل حجي مع خاشقجي في فيلم وثائقي عن حياة فخر الدين باشا آخر حاكم وقائد عسكري عثماني للمدينة المنورة، ما بين عامي 1916-1919 وكان فخر الدين باشا، قائد فيلق بالجيش العثماني الرابع في الموصل برتبة عميد عندما اشتعلت الحرب العالمية الأولى في عام 1914، ثم رُقِّي إلى رتبة لواء، واستُدعي عام 1916 إلى الحجاز؛ للدفاع عن المدينة المنورة عندما بدت تلوح في الأفق نذر نجاح الإنجليز في إثارة حركة مسلحة ضد الدولة العثمانية.
- أثير جدل شديد بين وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدما اتهم الأول الأمير العثماني فخر الدين باشا بسرقة أموال أهل المدينة وخطفهم وحملهم في قطارات إلى الشام وإسطنبول، إضافة إلى سرقة مخطوطات نبوية شريفة، ورد أردوغان مخاطباً ابن زايد "حين كان جدنا فخر الدين باشا يدافع عن المدينة المنورة، أين كان جدك أنت أيها البائس وأنت تقذفنا بالبهتان؟
خلفية:
- تزايدت انتقادات خاشقجي، الذي كان مقربا من العائلة المالكة السعودية في السابق، للحكام الحاليين للسعودية بسبب حملتهم التي تستهدف المعارضة، وحربهم في الجار اليمن، ولقطعهم العلاقات مع دولة خليجية أخرى هي قطر.
- في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في مقابلة مع صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية في البيت الأبيض: "خاشقجي مات ما لم تحدث معجزة المعجزات وهذا الاستنتاج مبني على تقارير استخبارية تأتي من كل صوب".
- ترمب اعتبر أن التقارير بشأن قيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بإعطاء أوامر لـقتل خاشقجي تثير تساؤلات عميقة بشأن التحالف الأمريكي مع السعودية.
- ترمب: نحن ننتظر نتائج التحقيقات، وسوف نحصل عليها قريبا جدا. بانتظار التفاصيل من نحو ثلاثة تحقيقات منفصلة حتى يتسنى لنا معرفة حقيقة اختفاء خاشقجي.
- ترمب قال ردا على سؤال حول العواقب إذا تم ربط زعماء سعوديين باختفاء خاشقجي: "حسنا، يتعين أن تكون وخيمة. أعني، هذا شيء سيء. لكن سنرى ما سيحدث".
- اختفت آثار الصحفي السعودي في الثاني من أكتوبر/تشرين أول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.