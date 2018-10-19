شاهد| إمام الحرم المكي: محاولات النيل من السعودية استفزاز لمليار مسلم

وصف إمام وخطيب الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس خلال خطبة الجمعة اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالشاب الطموح المحدث والملهم.

وقال السديس في إشارة إلى أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إن أية محاولات لما وصفه بالتهديد ووقف التجديد ستنعكس سلبا على الأمن والسلام العالمي.

ماذا قال السديس؟

محاولات النيل من المملكة تمثل استفزازا لمشاعر أكثر من مليار مسلم، هي قبلتهم ومحل مناسكهم، ومهد رسالتهم، ومهوى أفئدتهم، وهنا تقدر بإجلال مشاعر ومواقف الإنصاف، والعقل والحكمة التي تُؤثِر التروي ونصرة الحق، والاعتماد على الحقائق ونبذ القفز على التكهنات، وبناء المواقف على مجرد الشائعات والافتراءات.

أَية محاولات للتهديد وإجهاض التجديد محاولات يائسة، وستنعكس سلبا على الأمن والسلام والاستقرار العالمي، وبلادنا المباركة ستظل رائدة شامخة، وترديد الاتهامات والشائعات والحملات الإعلامية المغرضة لن يثنيها عن التمسك بمبادئها وثوابتها معتمدة في ذلك على الله وحده ثم على حكمة قادتها، وتلاحم أبنائها، فهي الكفيلة لمواجهة المزاعم الباطلة، والمحاولات الفاشلة.

عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار.

طالب السديس بضرورة الالتفاف حول ولاة أمر المملكة وعلمائها، خاصة ضد ما سماها "الحملات المسعورة التي تستهدف النيل من وحدتها ونهضتها" على حد وصفه.

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