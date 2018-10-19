رويترز: الملك سلمان يراجع الصلاحيات الممنوحة لنجله ولي العهد

نقلت وكالة رويترز عن 5 مصادر لها علاقات بالأسرة الحاكمة في السعودية أن الملك سلمان بدأ بتقييم الصلاحيات الممنوحة لنجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

أبرز ما وردته رويترز في تقريرها عن مصادر في الأسرة الحاكمة:

الملك سلمان بدأ يتدخل في معالجة الأزمة الناجمة عن مقتل خاشقجي.

تدخل الملك سلمان يعكس تنامي قلق أعضاء في هيئة البيعة حول مدى كفاءة الأمير محمد بن سلمان.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اضطر لاطلاع الملك سلمان على قضية خاشقجي وطلب التدخل منه مع تحولها لأزمة عالمية.

الملك سلمان لم يكن على دراية كافية بحقيقة الأزمة بسبب حرص مساعدي ولي العهد على حصر متابعة الملك للتطورات عبر وسائل الإعلام السعودية فقط.

الملك سلمان بدأ يستفسر من مساعديه ومن نجله عن حقيقة الأمر مع تطور أزمة قضية خاشقجي.

ولي العهد ومساعدوه اعتقدوا في البداية أن الأزمة ستمر لكنهم أخطأوا في حساب تداعياتها.

سياسة مختلفة

قبل تدخل الملك كانت تصريحات السلطات السعودية تتسم بنبرة التحدي، وهددت المملكة يوم الأحد بالرد بإجراءات أكبر على الولايات المتحدة ودول أخرى إذا ما فرضت عقوبات عليها بسبب اختفاء خاشقجي. وحذر أحد المنابر الإعلامية المملوكة لأطراف سعودية من أن الأمر قد يسفر عن اضطراب إنتاج النفط السعودي وارتفاع الأسعار العالمية بشدة.

قال رجل أعمال مقرب من الدوائر الملكية يوم الاثنين "رد الفعل والتهديدات بعقوبات محتملة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة كانت لا تزال (تصدر) من ولي العهد. الملك يتولى الملف الآن بنفسه شخصيا… والنبرة اختلفت بشدة".

ليست المرة الأولى

كان لتدخل الملك سابقة. فقد قالت ثلاثة مصادر على صلة بالمطلعين على شؤون الحكم لرويترز في أغسطس/ آب إن الملك تدخل خلال العام الجاري لإرجاء تنفيذ خطة الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، شركة النفط الوطنية، وهي الخطة التي رسمها الأمير محمد وتعد حجر الزاوية في إصلاحاته الاقتصادية.

وعندما أعطى الأمير محمد الانطباع في العام الماضي بأن الرياض تقر خطة إدارة ترمب التي لا تزال غير واضحة المعالم لإحلال السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، خرج الملك ليصحح الأمر علنا ويؤكد التزام الرياض بالهوية العربية والإسلامية للمدينة.

قالت عدة مصادر على صلة وثيقة بالأسرة المالكة إن الملك سلمان لم يعد على نحو متزايد مطلعا على القرارات التي يتخذها الأمير محمد. وقال أحد المصادر إن الملك سلمان كان "يعيش في فقاعة مصطنعة". إلا أن المصدر قال إن مستشاري الملك شعروا بالإحباط في الفترة الأخيرة وبدأوا يحذرونه من مخاطر ترك سلطات ولي العهد بلا ضابط. وأضاف المصدر "الناس حوله بدأوا يطالبونه بالتنبه لما يحدث".

مهلة أمريكية للتحقيق: