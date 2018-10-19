جنود الاحتلال يعتدون على المعتصمين في الخان الأحمر

أصيب عشرات الفلسطينيين، الجمعة، بحروق وبحالات اختناق، إثر استهدافهم بغاز "الفلفل" من قبل قوة عسكرية إسرائيلية في تجمع الخان الأحمر البدوي، شرقي القدس.

وهاجمت قوة عسكرية إسرائيلية مسيرة نظمت عقب صلاة اليوم الجمعة في تجمع الخان الأحمر وصولا للشارع العام الواصل بين مدينة القدس والبحر الميت، ويمر عبره مستوطنون.

اعتداء إسرائيلي على المحتجين:

قوة عسكرية إسرائيلية استخدمت غاز الفلفل الحارق، لتفريق المتظاهرين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، من بينهم وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

يواصل مئات المتضامنين والنشطاء من جنسيات غربية وغيرها، الرباط في تجمع الخان الأحمر البدوي لليوم الـ 122، لمواجهة هدم الاحتلال إسرائيلي المتوقع للتجمع.

في خيمة التضامن، وسط التجمع البدوي الذي يسكنه نحو 170 فلسطينيا، ينقسم المرابطون في مجموعات، يتدارسون المواقف الدولية وآخر التطورات.

تجمع الخان الأحمر يقع على الطريق الواصل بين مدينة القدس المحتلة والبحر الميت، ويخضع للسيطرة الإسرائيلية حسب اتفاق "أوسلو" الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

"الخان الأحمر" تهديد إسرائيلي وصمود فلسطيني: