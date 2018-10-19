تفاصيل جديدة عن مقتل خاشقجي وتقطيع جثته

كشف مصدر أمني تركي (الجمعة) لـ "الجزيرة" معلومات جديدة لما يقول إنها تفاصيل عملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كما كشف عن توصل جهات التحقيق للمكان الذي قتل فيه داخل القنصلية.

وأكد المصدر أن فريق البحث الجنائي استمع للتسجيلات قبل معاينة القنصلية السعودية وقام بعمل محاكاة للتسجيلات داخلها.

ماذا قال المصدر الأمني التركي؟

التسجيلات التي بحوزة السلطات التركية تثبت تعرض جمال خاشقجي للهجوم من عدة أشخاص عقب دخوله غرفة القنصل.

الغرفة التي قٌتل فيها خاشقجي كانت مجهزة مسبقا بالمعدات للتعامل معه.

طبيب التشريح السعودي صلاح الطبيقي، هو من باشر تقطيع جثة خاشقجي فور تصفيته، واستغرقت عملية تقطيع الجثة 15 دقيقة.

مساعدون لصلاح الطبيقي كان يغلفون أجزاء جثة خاشقجي بعد تقطيعها مباشرة والطبيقي كان أسرع من مساعديه في التعامل مع الجثة.

المدعي العام التركي يستمع إلى شهادات 15 من الموظفين الأتراك في القنصلية السعودية من أصل 45 مطلوبين للشهادة.

تطورات التحقيق:

السلطات التركية تواصل جهود البحث والتحقيق في قضية خاشقجي، الذي يُعتقد بأنه قتل بعد دقائق من دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقا للمصادر الأمنية التركية.

من المنتظر قيام فرق التحقيق (الجمعة) باستكمال البحث في الأماكن الثلاثة التي يُعتقد بأن فيها آثارا أو أدلة تتعلق بجثة خاشقجي أو أجزاء منها، وفقا للرواية الأمنية التركية.

السلطات التركية بحثت أمس (الخميس) في منطقة غابات بلغراد في إسطنبول، وستقوم (الجمعة) بالبحث في محافظة يالوا الواقعة على بحر مرمرة مقابل إسطنبول، ثم تتجه إلى حي بيكنت الواقع في القسم الآسيوي من إسطنبول.

المحققون الأتراك حددوا تلك المناطق الثلاثة لتمشيطها باعتبار أن سيارات تابعة للقنصلية السعودية في إسطنبول توجهت إليها مساء يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين أول الجاري الذي دخل فيه خاشقجي القنصلية من دون أن يخرج منها، وفقدت الشرطة أثر ثلاث من تلك السيارات في تلك المناطق.

المحققون يستجوبون شهود عيان لتضييق نطاق البحث في تلك المناطق الشاسعة.

تغير الموقف الأمريكي:

سياسيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الخميس) في لقاء له مع صحيفة "نيويورك تايمز"، إنه يثق في التقارير الاستخبارية متعددة المصادر، والتي تشير بقوة إلى ضلوع سعودي على مستوى عالٍ في اغتيال خاشقجي. وقال ترمب أيضا:

الادعاءات بأن ولي العهد السعودي هو من أمر بقتل خاشقجي تثير تساؤلات عميقة عن مصير التحالف السعودي الأمريكي.

ترمب: هذه الادعاءات أشعلت شرارة إحدى أكبر الأزمات الدولية منذ توليه الرئاسة.

يبدو أن خاشقجي قد قتل، والرد سيكون قاسيا في حال تورط السعودية في العملية.

مهلة أمريكية