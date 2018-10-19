ترمب يحدد موعد معرفة تفاصيل قضية خاشقجي

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موعد معرفة الكثير من التفاصيل حول قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال ترمب خلال مراسم توقيعه مرسوما بشأن تسهيل وصول المياه للمناطق البعيدة، إنه ربما يعرف "الكثير بحلول يوم الاثنين" في قضية خاشقجي.

أبرز تصريحات ترمب

نأمل ألا نفقد 450 مليار دولار قيمة استثمارات السعودية في أمريكا.

إذا لم نبع منتجات للسعودية فسيضر هذا بالولايات المتحدة.

السعودية حليف مهم وينبغي وضع أهمية العلاقات الأمريكية السعودية في الحسبان.

من المبكر جدا تحديد العواقب التي قد تحدث بشأن الصحفي السعودي خاشقجي.

الكونغرس سيشارك في تحديد ما سيتم فعله بخصوص قضية خاشقجي وقد نعتمد عقوبات.

ساستمع بشكل كبير لما يقوله الكونغرس بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها.

يأتي هذا فيما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة لديها العديد من الخيارات ضد السعودية في حال ثبوت ضلوعها في موت خاشقجي.

مهلة أمريكية

بومبيو كان قد أمهل الرياض بضعة أيام لاستكمال التحقيق، فيما استبقت الإدارة الأمريكية نتائجه بإلغاء مشاركة وزير الخزانة في مؤتمر الرياض للاستثمار.

نيويورك تايمز ذكرت (الأربعاء) أن الاستخبارات الأمريكية باتت مقتنعة بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو المسؤول عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأن لدى الاستخبارات أدلة متزايدة بقرائن تؤكد تورط ابن سلمان في القتل.

الموقف الأمريكي

كان ترمب قد صرح أمس (الخميس) في لقاء مع صحيفة "نيويورك تايمز"، إنه يثق في التقارير الاستخبارية متعددة المصادر، والتي تشير بقوة إلى ضلوع سعودي على مستوى عالٍ في اغتيال خاشقجي. وقال ترمب أيضا: