القضاء الأمريكي يفتح تحقيقا في اعتداءات جنسية نفذها رجال دين

فتح القضاء الفيدرالي الأمريكي للمرة الأولى تحقيقا في اعتداءات جنسية قام بها رجال دين كاثوليك، واستدعى مسؤولين في أبرشية بنسلفانيا لهذه الغاية.

يأتي ذلك بعد شهرين على نشر تقرير عن تجاوزات حصلت على مدى عقود داخل كنيسة هذه الولاية.

دعوات للمثول أمام هيئة محلفين:

أعلنت مطرانية فيلادلفيا (الخميس) على موقعها على الإنترنت أنها تلقت دعوة للمثول أمام هيئة محلفين فدرالية، مشيرة الى أنها ستتعاون في هذه القضية، من دون إعطاء تفاصيل.

مطرانية غرينسبورغ في غرب بنسلفانيا، أكدت من جهتها أنها تلقت دعوة للمثول أمام القضاء، مشيرة الى أنها "لم تفاجأ بها.. بعد التقرير المروع الذي نشر".

المطرانية قالت:" إن الضحايا وأفراد الرعية والجمهور يريدون إثباتا بأن كل أبرشية اتخذت التدابير الواسعة والحاسمة لتأمين حماية أفضل للأطفال".

وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن خمس من المطرانيات الست الأخرى في الولاية تلقت دعوات مماثلة للمثول أمام القضاء، ونقلت عنها استعدادها للتعاون مع التحقيق.

300 قس تحرشوا بآلاف الأطفال في بنسلفانيا:

كانت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية كشفت منتصف أغسطس في تقرير أمام بعض الضحايا، أن أكثر من 300 رجل دين في الكنيسة الكاثوليكية ارتكبوا اعتداءات جنسية بحق أطفال.

وجاء التقرير في ختام تحقيق موسع استمر 18 شهرًا، تحت إشراف المدعي العام للولاية غوش شابيرو، وذلك عقب عدة تقارير إعلامية تحدثت عن حدوث اعتداءات جنسية في بعض الكنائس.