أوغلو: لم نقدم التسجيلات لبومبيو وسنعلن نتائج التحقيق للعالم

نفى وزير الخارجية التركي مولود شاوويش أوغلو، إعطاء أنقرة أي تسجيل صوتي إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أو أي مسؤول أمريكي آخر بخصوص اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

أبرز تصريحات أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألباني ديتمير بوشاتي:

تركيا لم تقدم تسجيلات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

لدينا أدلة ومعلومات من التحقيق في واقعة اختفاء خاشقجي.

السلطات التركية تجري تحقيقا شفافا حول قضية الصحفي السعودي.

سنعلن للعالم المعلومات والنتائج التي سنصل إليها في تحقيق خاشقجي.

مشاركتنا أي معلومة مع أي دولة أمر غير وارد.

التسجيلات:

تنشر الصحافة التركية والأمريكية منذ عدة أيام معلومات مفادها أن جمال خاشقجي تعرض للتعذيب وقتل في القنصلية في نفس يوم اختفائه في 2 تشرين الأول/أكتوبر على أيدي فريق سعودي حضر إلى تركيا، مستندة بذلك إلى تسجيلات صوتية تمت في المكان.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه طلب الحصول على هذا التسجيل "إذا وجد".

شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية نقلت عن مسؤول تركي أن بومبيو وخلال زيارته إلى تركيا هذا الأسبوع استمع إلى التسجيل الصوتي واطلع على نص التسجيل.

بومبيو خلال زيارة إلى أمريكا اللاتينية قال للصحفيين "لم أستمع إلى أي تسجيل، ولم اطلع على أي نص لمضمون التسجيل".

كان ترمب أقر للمرة الأولى (الخميس) بأنه من المرجح جدا أن يكون جمال خاشقجي مات مهددا الرياض بعواقب "خطيرة جدا" إذا ثبتت مسؤوليتها عن ذلك.

اختفاء جمال خاشقجي: