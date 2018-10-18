"واشنطن بوست" تنشر المقال الأخير لجمال خاشقجي

نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، الأربعاء، ما قالت إنّه آخر مقال للصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي، وقد تحدث فيه عن أن "أَمَسُّ ما يحتاجه العالم العربي هو حرية التعبير وحرية الصحافة".

وكتبت كارِن عطية محررة قسم الآراء العالمية في الواشنطن بوست، رسالة في بداية المقال قالت فيه "تلقيتُ مقال الرأي هذا من مترجم ومساعد جمال في اليوم الذي تلا الإبلاغ عن فقدانه في إسطنبول. الصحيفة كانت قد قررت تأجيل نشره لأننا أملنا أن يعود جمال إلينا كي نستطيع نحن الاثنان تحريره سويًا. الآن عليّ أن أتقبل أن ذلك لن يحصل".

وتابعت "هذه هي آخر مقالاته التي سأحررها لواشنطن بوست. يجسّد هذا العمود تمامًا التزامه وشغفه بالحرية في العالم العربي. حرية ضحّى بحياته في سبيلها. وسأكون ممتنةً دومًا أنّه اختار واشنطن بوست ليكون آخر بيت صحفي له قبل عام ومنحَنا الفرصة للعمل معًا".

ماذا كتب خاشقجي؟

"هذه الحرّية مُفتقدة إلى حدّ كبير في العالم العربي"، هكذا كتب جمال خاشقجي في هذا المقال الذي أرسله مُترجِمه إلى "واشنطن بوست" غداة فقدان أثره، مضيفًا "للأسف، هذا الوضع من غير المُحتَمل أن يتغيّر".

الصحفي المفقود قال إن "غالبية العرب يعيشون في بلدانهم إما غير مطَّلعين أو مضلَّلين. فهم لا يستطيعون معالجة المسائل التي تؤثر على المنطقة وحياتهم اليومية على نحو كاف، ناهيك عن مناقشتها علنًا. يهيمن سرد تديره الدولة على النفسيّة العامة وبينما لا يصدقه الكثيرون، إلّا أن أغلبية كبيرة من السكان تقع ضحية لهذه الرواية الزائفة".

خاشقجي أضاف "مُنِحت الحكومات العربية حرية مواصلة إسكات الإعلام بمعدل متزايد. كان هناك وقت اعتقد فيه الصحفيّون أنّ الإنترنت سيُحرّر المعلومات من الرقابة. لكنّ هذه الحكومات التي يعتمد وجودها على التحكّم بالمعلومات، قد أعاقت الإنترنت بشدّة. كما اعتقلوا المراسلين المحليين وحظروا الإعلانات للإضرار بعائدات وسائل إعلام معينة".

جمال خاشقجي اعتبر أنّ "العالم العربي يُواجه نسخته الخاصّة من الستار الحديدي الذي لم يفرضه لاعبون خارجيّون، بل بسبب قوى وطنية تتنازع على السلطة"، بحسب الصحيفة.

الصحفي المفقود والمنتقد لسُلطات بلاده، تحدّث أيضًا عن قطر التي تتعرض لحصار من جيرانها السعودية والإمارات والبحرين، وكتب " هنالك عدد قليل من الواحات التي لا تزال تجسد روح الربيع العربي. تُواصل حكومة قطر دعم تغطية الأخبار الدوليّة، خلافًا لجهود جيرانها الهادفة إلى إبقاء تجذير سيطرة النظام العربي القديم على المعلومات".

خاشقجي اختتم مقاله الأخير بقوله " نحن بحاجة إلى توفير منصة للأصوات العربية. نحن نعاني من الفقر وسوء الإدارة وسوء التعليم. إنّ إنشاء منتدى دولي مستقل ومعزول عن تأثير الحكومات القومية التي تنشر الكراهية من خلال الدعاية سيمكِّن الناس العاديون في العالم العربي من معالجة المشاكل البنيوية التي تواجهها مجتمعاتهم".

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