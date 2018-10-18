مشادة بين سفيري سوريا والسعودية في مجلس الأمن بسبب خاشقجي

في ختام جلسة مخصصة لسوريا بمجلس الأمن الدولي أمس، تبادل السفيران السوري والسعودي اتهامات حادة، على خلفية قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول مطلع الشهر الجاري.

ولم تكُن قضية اختفاء خاشقجي قد أثارت قبل الآن أي مواجهات في مجلس الأمن، كما لم يطلب أي من أعضاء مجلس الأمن الـ15 حتى الآن عقد اجتماع حول مسألة اختفاء أو مقتل صحفيين في العالم.

تبادل اتهامات

بعد مداخلة للسفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، أمام مجلس الأمن، طلب نظيره السوري بشار الجعفري الردّ .

الجعفري قال "تحدّث السفير السعودي عن وجود إرادة لدى نظام بلاده لمساعدة الشعب السوري، متجاهلًا أنّ هذا النظام هو المسؤول الأول عن نشر الإرهاب في سوريا والعراق ولبنان والأردن ومصر وليبيا وأفغانستان ونيجيريا وجنوب شرق آسيا".

السفير السوري أضاف أنّ "السعوديين الذين قتلوا صحفيًا بطريقة فظيعة، يجب ألا يتدخّلوا في ما يحدث في سوريا".

السفير السعودي طلب الردّ على كلمة الجعفري، قائلًا إنه لا يتوجّب على "النظام السوري وممثّليه أن يَعظوا، كما فعل السفير السوري. هو يتحدّث عن اختفاء صحفي، في وقت هناك مئات الصحفيّين الذين اختفوا في سوريا، وانتهى بهم الأمر في سجون سوريا".

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