لوفيغارو: هيئة البيعة السعودية تجتمع لاختيار ولي لولي العهد

كشفت صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية، نقلا عن مصدر دبلوماسي فرنسي، تأكيده أن هيئة البيعة في السعودية، تنظر في وضع ولي العهد محمد بن سلمان، الذي تحوم حوله الشكوك في اختفاء جمال خاشقجي.

المصدر الدبلوماسي الفرنسي الرفيع، أوضح لـ(لوفيغارو) أنه مع تزايد الضغوط الدولية على السعودية على خلفية اختفاء جمال خاشقجي، بدأت هيئة البيعة في المملكة منذ أيام النظر وبأعلى درجات الاهتمام والسرية في تعيين "ولي لولي عهد" والذي يرجح أن يكون خالد بن سلمان السفير الحالي في واشنطن، وذلك تمهيداً لعزل شقيقه الأكبر ولي العهد محمد بن سلمان.

الصحيفة الفرنسية قالت في عددها اليوم (الخميس) إن هذه المعلومات حصلت على تأكيد من مصدر سعودي في الرياض.

المصدر أوضح للصحيفة أنه: "إذا تم تعيين الأمير خالد بن سلمان كولي لولي العهد، فإن ذلك يعني أن شقيقه محمد بن سلمان سيغادر منصبه في المدى المتوسط، ما يعني أن فرع عائلة سلمان سيحتفظ بالسلطة، وتلك هي أولوية الملك".

لوفيغارو، قالت:" إنه إذا قامت هيئة البيعة بتعيين ولي لولي العهد من فرع آخر غير فرع الملك سلمان، فإن ذلك يعني أن محمد بن سلمان سيحتفظ بالسلطة في نهاية قضية جمال خاشقجي المظلمة.

الصحيفة أشارت إلى أن بن سلمان (33 عاما) ومنذ تم تعيينه ولياً للعهد، قام تقريباً بوضع كل السلطة تقريباً -الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية- تحت قبضته.

بن سلمان.. مواقف وعداوات

خالد بن سلمان سفير السعودية في واشنطن