لوفيغارو: هيئة البيعة السعودية تجتمع لاختيار ولي لولي العهد
18/10/2018
كشفت صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية، نقلا عن مصدر دبلوماسي فرنسي، تأكيده أن هيئة البيعة في السعودية، تنظر في وضع ولي العهد محمد بن سلمان، الذي تحوم حوله الشكوك في اختفاء جمال خاشقجي.
المصدر الدبلوماسي الفرنسي الرفيع، أوضح لـ(لوفيغارو) أنه مع تزايد الضغوط الدولية على السعودية على خلفية اختفاء جمال خاشقجي، بدأت هيئة البيعة في المملكة منذ أيام النظر وبأعلى درجات الاهتمام والسرية في تعيين "ولي لولي عهد" والذي يرجح أن يكون خالد بن سلمان السفير الحالي في واشنطن، وذلك تمهيداً لعزل شقيقه الأكبر ولي العهد محمد بن سلمان.
الصحيفة الفرنسية قالت في عددها اليوم (الخميس) إن هذه المعلومات حصلت على تأكيد من مصدر سعودي في الرياض.
المصدر أوضح للصحيفة أنه: "إذا تم تعيين الأمير خالد بن سلمان كولي لولي العهد، فإن ذلك يعني أن شقيقه محمد بن سلمان سيغادر منصبه في المدى المتوسط، ما يعني أن فرع عائلة سلمان سيحتفظ بالسلطة، وتلك هي أولوية الملك".
لوفيغارو، قالت:" إنه إذا قامت هيئة البيعة بتعيين ولي لولي العهد من فرع آخر غير فرع الملك سلمان، فإن ذلك يعني أن محمد بن سلمان سيحتفظ بالسلطة في نهاية قضية جمال خاشقجي المظلمة.
الصحيفة أشارت إلى أن بن سلمان (33 عاما) ومنذ تم تعيينه ولياً للعهد، قام تقريباً بوضع كل السلطة تقريباً -الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية- تحت قبضته.
بن سلمان.. مواقف وعداوات
حسب لوفيغارو، فإن الأمر المؤكد، هو أن بن سلمان وبكسره للتوافق بين أمراء الصف الأول، المنحدرين من الفروع المختلفة للعائلة الحاكمة -الذين سبق له أن وضع بعضهم في السجن- فإنه خلق لنفسه الكثير من العداوات داخل عائلة آل سعود.
إضافة إلى ذلك وبحسب الصحيفة الفرنسية أيضا، فإن بن سلمان خلق عداوات أيضاً في صفوف الحرس الوطني- الذي تم فصل قائده الأمير متعب ابن الملك السابق عبد الله العام الماضي- ناهيك عن ظهور الكثير من المعادين له خارج حدود المملكة، بسبب قصف اليمن وحصاره لقطر وتقاربه مع إسرائيل.
تحولت قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي فقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر، إلى قضية دولية أثارت الكثير من ردود الفعل وخاصة في العواصم الغربية والولايات المتحدة حيث يقيم كاتب الرأي الذي يكتب عمودا في إحدى أكبر الصحف الأمريكية.
الأسبوع الماضي، غادر خالد بن سلمان واشنطن، فيما نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن يكون ذلك بناء على طلب أمريكي، مع تشديد الدبلوماسية الأمريكية على أن الإدارة تنتظر عودة السفير لإبلاغها بأحدث المعلومات حول قضية خاشقجي.
نقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن مصادر رسمية أمريكية إنه من غير المرجح أن يعود خالد بن سلمان سفير السعودية في واشنطن إلى منصبه- دون مزيد من التفاصيل.