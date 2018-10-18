فيديو يظهر وجود ماهر مطرب بالقنصلية السعودية يوم اختفاء خاشقجي

أظهرت مقاطع مصورة كشفت عنها السلطات التركية وجود ماهر عبد العزيز مطرب، العقيد في الاستخبارات السعودية، في قنصلية بلاده بإسطنبول، يوم اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في 2 أكتوبرالجاري.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن "مطرب" المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وصل حواجز قنصلية بلاده وخلفه مجموعة رجال عند الساعة 9:55 صباحا (6:55 ت.غ) أي قبل نحو 3 ساعات من وصول خاشقجي للقنصلية الساعة 13:14 بتوقيت تركيا.

ونقل مراسل "الجزيرة مباشر" عن صحيفة "صباح " التركية معلومات جديدة مدعمة بالصور عن خط سير "ماهر مطرب" قائد فريق اغتيال خاشقجي – المقرب من محمد بن سلمان.

تنقلات ماهر مطرب:

جريدة "صباح" التركية نشرت (الخميس) معلومات جديدة مدعمة بالصور عن خط سير "ماهر مطرب"، الذي يعتقد أنه قائد فريق اغتيال خاشقجي. ويعرف عن مطرب كونه مقربا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

تظهر الصور دخول مطرب إلى مبنى القنصلية الساعة 09:55 صباحا.. وتظهر صور أخرى مطرب، خارج منزل القنصل السعودي -الذي يبعد نحو 300 متر عن مبنى القنصلية- في الساعة 4:53 مساء.

صور أخرى تبين مطرب وأعضاء الفريق وهم يغادرون فندق "موفنبيك" مع "حقيبة سفر كبيرة" وذلك في الساعة 5:15 مساء، رغم أن حجزهم في الفندق كان لعدة أيام.

أوضحت صورة أخرى الضابط السعودي مطرب وبعض أعضاء الفريق وهم يدخلون مطار أتاتورك في إسطنبول وذلك في الساعة 5:58 مساء .

وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية أشارت إلى أنّه تمت مشاهدة مطرب خارج منزل القنصل السعودي في وقت لاحق من اليوم، وذلك قبل قيامه بتسجيل إنهاء إقامته في الفندق قبيل مغادرة تركيا (في ذات اليوم) .

أوضحت أسوشيتيد برس أنها استدلت على هوية مطرب من مقارنة صور التقطتها له صحيفة "هيوستن كرونيكل" الأمريكية، عند مرافقته بن سلمان في زيارة إلى مدينة هيوستن في أبريل/نيسان الماضي .

في وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت صور لكاميرات مراقبة تحرك سيارات تابعة للقنصلية السعودية من مقر القنصلية إلى مكان إقامة القنصل الذي يبعد عن الأولى نحو كيلومترين .

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في وقت سابق أن السلطات التركية تمكنت من تحديد هويات بعض المشتبه فيهم بلعب دور في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

الصحيفة نقلت عن مسؤولين أتراك أن أحد المشتبه بهم مقرب جدا من محمد بن سلمان، ورافقه في زياراته إلى العاصمتين الفرنسية باريس والإسبانية مدريد، ومدينتي هيوستن وبوسطن الأمريكيتين، والأمم المتحدة.

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